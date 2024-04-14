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Сербия выдвинет свою кандидатуру на непостоянное членство в СБ ООН - РИА Новости, 14.04.2024
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14:52 14.04.2024
https://ria.ru/20240414/vuchich-1939966706.html
Сербия выдвинет свою кандидатуру на непостоянное членство в СБ ООН
Сербия выдвинет свою кандидатуру на непостоянное членство в СБ ООН - РИА Новости, 14.04.2024
Сербия выдвинет свою кандидатуру на непостоянное членство в СБ ООН
Сербия ввиду готовящейся резолюции в Генеральной ассамблее (ГА ООН) по геноциду в Сребренице выдвинет свою кандидатуру на пост непостоянного члена Совбеза ООН и РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T14:52
2024-04-14T14:52
в мире
сербия
сребреница
россия
александр вучич
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БЕЛГРАД, 14 апр – РИА Новости. Сербия ввиду готовящейся резолюции в Генеральной ассамблее (ГА ООН) по геноциду в Сребренице выдвинет свою кандидатуру на пост непостоянного члена Совбеза ООН и несколько проектов резолюций по геноциду против сербов во Второй мировой войне, заявил президент страны Александр Вучич. Ожидаемое в конце апреля-начале мая голосование на ГА ООН по предложенной ФРГ и Руандой резолюции о геноциде в Сребренице в июле 1995 года и запрете на отрицание факта геноцида, по мнению руководства Сербии и Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) провозглашает сербов "геноцидным народом" и ставит вопрос о легитимности существования РС БиГ. Президент Сербии сообщил на брифинге в воскресенье, что 23 и 24 апреля будет находится в Нью-Йорке, где на полях ГА ООН проведет консультации с дружескими государствами и будет бороться за каждый голос, зная, что "идет против молота и наковальни сильнейших стран мира". На упреки с Запада, что он взаимодействует по этому вопросу с КНР и РФ, Вучич задался вопросом: "А с кем еще консультироваться? С марсианами?". "Когда это завершится и проголосуют, если утвердят, мы будем бороться до последней секунды. В тот же день, так как две страны НАТО выдвинули кандидатуры на пост непостоянного члена СБ ООН из региона Восточной Европы, выдвинем свою кандидатуру на 2025 и 2026 годы и убедительно победим обе страны НАТО. Теперь будем их побеждать во всем, так как ясно, что разговора и компромисса по этому вопросу нет, будем их побеждать во всех органах ООН", - заявил сербский лидер журналистам. "А потом и каждый год, так как нам сказали, весьма подлым образом, что нигде (в проекте резолюции – ред.) не упоминаются сербы и Сербия, то без проблем - мы нигде не будем упоминать немцев, но выдвинем резолюции о геноциде на территории Сербии (нацистами во Вторую мировую войну – ред.) в Крагуеваце, Кралево, Яйинцах, а кто его совершил – сами сделайте вывод. В следующем году - (о геноциде в нацистском концлагере – ред.) Ясеновац, кто его совершил, не мы укажем, ни на кого не нападем, это же "ценности всей цивилизации", а там погибло в 80 раз больше людей, чем в Сребренице", - отметил Вучич. По его словам, после открытия Западом "ящика Пандоры" проектом геноцида в Сребренице вскоре появится проект резолюции о геноциде против Советского союза и его народа во Вторую мировую войну. Ранее сербский лидер сообщал о всеобщем давлении стран Запада на Белград из-за непризнания Косово, его военного нейтралитета, отказа от введения санкций против России и неуверенности Запада в итогах конфликта на Украине. В Восточном Сараево в РС БиГ в 2017 году был установлен памятник постпреду РФ при ООН Виталию Чуркину, при котором в 2015 году был заблокирован в Совбезе ООН британский проект резолюции по Сребренице, признающей расстрелы 1995 года геноцидом, на котором написано "Спасибо за русское "нет".
https://ria.ru/20240408/genotsid-1938428546.html
https://ria.ru/20240327/vuchich-1936067235.html
https://ria.ru/20240206/serbiya-1925583963.html
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в мире, сербия, сребреница, россия, александр вучич, оон, нато
В мире, Сербия, Сребреница, Россия, Александр Вучич, ООН, НАТО
Сербия выдвинет свою кандидатуру на непостоянное членство в СБ ООН

Вучич: Сербия выдвинет свою кандидатуру на пост непостоянного члена Совбеза ООН

© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкЗаседание СБ ООН
Заседание СБ ООН - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
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БЕЛГРАД, 14 апр – РИА Новости. Сербия ввиду готовящейся резолюции в Генеральной ассамблее (ГА ООН) по геноциду в Сребренице выдвинет свою кандидатуру на пост непостоянного члена Совбеза ООН и несколько проектов резолюций по геноциду против сербов во Второй мировой войне, заявил президент страны Александр Вучич.
Ожидаемое в конце апреля-начале мая голосование на ГА ООН по предложенной ФРГ и Руандой резолюции о геноциде в Сребренице в июле 1995 года и запрете на отрицание факта геноцида, по мнению руководства Сербии и Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) провозглашает сербов "геноцидным народом" и ставит вопрос о легитимности существования РС БиГ.
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Президент Сербии сообщил на брифинге в воскресенье, что 23 и 24 апреля будет находится в Нью-Йорке, где на полях ГА ООН проведет консультации с дружескими государствами и будет бороться за каждый голос, зная, что "идет против молота и наковальни сильнейших стран мира". На упреки с Запада, что он взаимодействует по этому вопросу с КНР и РФ, Вучич задался вопросом: "А с кем еще консультироваться? С марсианами?".
"Когда это завершится и проголосуют, если утвердят, мы будем бороться до последней секунды. В тот же день, так как две страны НАТО выдвинули кандидатуры на пост непостоянного члена СБ ООН из региона Восточной Европы, выдвинем свою кандидатуру на 2025 и 2026 годы и убедительно победим обе страны НАТО. Теперь будем их побеждать во всем, так как ясно, что разговора и компромисса по этому вопросу нет, будем их побеждать во всех органах ООН", - заявил сербский лидер журналистам.
"А потом и каждый год, так как нам сказали, весьма подлым образом, что нигде (в проекте резолюции – ред.) не упоминаются сербы и Сербия, то без проблем - мы нигде не будем упоминать немцев, но выдвинем резолюции о геноциде на территории Сербии (нацистами во Вторую мировую войну – ред.) в Крагуеваце, Кралево, Яйинцах, а кто его совершил – сами сделайте вывод. В следующем году - (о геноциде в нацистском концлагере – ред.) Ясеновац, кто его совершил, не мы укажем, ни на кого не нападем, это же "ценности всей цивилизации", а там погибло в 80 раз больше людей, чем в Сребренице", - отметил Вучич.
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По его словам, после открытия Западом "ящика Пандоры" проектом геноцида в Сребренице вскоре появится проект резолюции о геноциде против Советского союза и его народа во Вторую мировую войну.
Ранее сербский лидер сообщал о всеобщем давлении стран Запада на Белград из-за непризнания Косово, его военного нейтралитета, отказа от введения санкций против России и неуверенности Запада в итогах конфликта на Украине.
В Восточном Сараево в РС БиГ в 2017 году был установлен памятник постпреду РФ при ООН Виталию Чуркину, при котором в 2015 году был заблокирован в Совбезе ООН британский проект резолюции по Сребренице, признающей расстрелы 1995 года геноцидом, на котором написано "Спасибо за русское "нет".
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