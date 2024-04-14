Командование ВСУ карает намеревающихся сдаться в плен солдат, заявили в ДНР
Кимаковский: командование ВСУ карает намеревающихся сдаться в плен солдат
© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные. Архивное фото
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Командование ВСУ карает своих военных, желающих сдаться в плен, заявил РИА Новости советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский.
По его словам, для этого военное руководство противника прослушивает радиоканал "Волга", созданный ВС России для украинских пленных.
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"Выстрелы в спину — да, действительно, их много. Они (украинские спецслужбы. — Прим. ред.) же понимают, что по частоте "Волга" очень многие хотят сдаться. Эта частота контролируется, и во всех бригадах Украины работают каратели, которые, если вдруг узнают о том, что кто-то собирается в плен, сразу же подразделение или солдаты могут быть расстреляны в спину. Но тем не менее тенденция по сдаче сегодня видна", — отметил Кимаковский.
Собеседник агентства добавил, что число взятых в плен украинских солдат в последнее время увеличилось.
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"Пленных в последнее время стало больше. Почему? Потому что мы ведем активные наступательные действия", — сказал советник Пушилина.
Для военнослужащих ВСУ, которые хотят сохранить себе жизнь, российские военные выделили отдельный канал связи. Это особая радиочастота 149200 с особым позывным "Волга", по которой желающие сложить оружие и перейти на российскую сторону получают подробную инструкцию, как сдаться.