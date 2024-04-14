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Командование ВСУ карает намеревающихся сдаться в плен солдат, заявили в ДНР - РИА Новости, 14.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
08:09 14.04.2024 (обновлено: 10:16 14.04.2024)
https://ria.ru/20240414/vsu-1939904700.html
Командование ВСУ карает намеревающихся сдаться в плен солдат, заявили в ДНР
Командование ВСУ карает намеревающихся сдаться в плен солдат, заявили в ДНР - РИА Новости, 14.04.2024
Командование ВСУ карает намеревающихся сдаться в плен солдат, заявили в ДНР
Командование ВСУ карает своих военных, желающих сдаться в плен, заявил РИА Новости советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский. РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T08:09
2024-04-14T10:16
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
украина
донецкая народная республика
денис пушилин
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Командование ВСУ карает своих военных, желающих сдаться в плен, заявил РИА Новости советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский.По его словам, для этого военное руководство противника прослушивает радиоканал "Волга", созданный ВС России для украинских пленных."Выстрелы в спину — да, действительно, их много. Они (украинские спецслужбы. — Прим. ред.) же понимают, что по частоте "Волга" очень многие хотят сдаться. Эта частота контролируется, и во всех бригадах Украины работают каратели, которые, если вдруг узнают о том, что кто-то собирается в плен, сразу же подразделение или солдаты могут быть расстреляны в спину. Но тем не менее тенденция по сдаче сегодня видна", — отметил Кимаковский.Собеседник агентства добавил, что число взятых в плен украинских солдат в последнее время увеличилось.&quot;Пленных в последнее время стало больше. Почему? Потому что мы ведем активные наступательные действия&quot;, — сказал советник Пушилина.
https://ria.ru/20240413/mo-1939828247.html
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вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, украина, донецкая народная республика, денис пушилин
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Украина, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин
Командование ВСУ карает намеревающихся сдаться в плен солдат, заявили в ДНР

Кимаковский: командование ВСУ карает намеревающихся сдаться в плен солдат

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Командование ВСУ карает своих военных, желающих сдаться в плен, заявил РИА Новости советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский.
По его словам, для этого военное руководство противника прослушивает радиоканал "Волга", созданный ВС России для украинских пленных.
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"Выстрелы в спину — да, действительно, их много. Они (украинские спецслужбы. — Прим. ред.) же понимают, что по частоте "Волга" очень многие хотят сдаться. Эта частота контролируется, и во всех бригадах Украины работают каратели, которые, если вдруг узнают о том, что кто-то собирается в плен, сразу же подразделение или солдаты могут быть расстреляны в спину. Но тем не менее тенденция по сдаче сегодня видна", — отметил Кимаковский.
Собеседник агентства добавил, что число взятых в плен украинских солдат в последнее время увеличилось.
«

"Пленных в последнее время стало больше. Почему? Потому что мы ведем активные наступательные действия", — сказал советник Пушилина.

Для военнослужащих ВСУ, которые хотят сохранить себе жизнь, российские военные выделили отдельный канал связи. Это особая радиочастота 149200 с особым позывным "Волга", по которой желающие сложить оружие и перейти на российскую сторону получают подробную инструкцию, как сдаться.

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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФУкраинаДонецкая Народная РеспубликаДенис Пушилин
 
 
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