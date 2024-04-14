https://ria.ru/20240414/vsu-1939904700.html

Командование ВСУ карает намеревающихся сдаться в плен солдат, заявили в ДНР

Командование ВСУ карает намеревающихся сдаться в плен солдат, заявили в ДНР - РИА Новости, 14.04.2024

Командование ВСУ карает намеревающихся сдаться в плен солдат, заявили в ДНР

Командование ВСУ карает своих военных, желающих сдаться в плен, заявил РИА Новости советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский. РИА Новости, 14.04.2024

2024-04-14T08:09

2024-04-14T08:09

2024-04-14T10:16

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

украина

донецкая народная республика

денис пушилин

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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Командование ВСУ карает своих военных, желающих сдаться в плен, заявил РИА Новости советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский.По его словам, для этого военное руководство противника прослушивает радиоканал "Волга", созданный ВС России для украинских пленных."Выстрелы в спину — да, действительно, их много. Они (украинские спецслужбы. — Прим. ред.) же понимают, что по частоте "Волга" очень многие хотят сдаться. Эта частота контролируется, и во всех бригадах Украины работают каратели, которые, если вдруг узнают о том, что кто-то собирается в плен, сразу же подразделение или солдаты могут быть расстреляны в спину. Но тем не менее тенденция по сдаче сегодня видна", — отметил Кимаковский.Собеседник агентства добавил, что число взятых в плен украинских солдат в последнее время увеличилось."Пленных в последнее время стало больше. Почему? Потому что мы ведем активные наступательные действия", — сказал советник Пушилина.

https://ria.ru/20240413/mo-1939828247.html

https://ria.ru/20240314/avdeevka-1932880636.html

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Ольга Фомченкова

вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, украина, донецкая народная республика, денис пушилин