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"Оторвались от реальности": произошедшее в рядах ВСУ вызвало ужас в США

"Оторвались от реальности": произошедшее в рядах ВСУ вызвало ужас в США - РИА Новости, 14.04.2024

"Оторвались от реальности": произошедшее в рядах ВСУ вызвало ужас в США

Вооруженные силы Украины не располагают достаточным личным составом и резервами вооружений, чтобы в разумные сроки подготовить армию к наступлению, заявил... РИА Новости, 14.04.2024

2024-04-14T03:35

2024-04-14T03:35

2024-04-14T03:35

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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Вооруженные силы Украины не располагают достаточным личным составом и резервами вооружений, чтобы в разумные сроки подготовить армию к наступлению, заявил американский профессор Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive."Они в ужасном состоянии как в плане вооружения, так и в плане живой силы", — сказал он.В подтверждение своих слов эксперт обратил внимание на нехватку в распоряжении ВСУ артиллерийских орудий и снарядов, а также систем противовоздушной обороны. При этом он отметил, что даже в условиях достаточного укомплектования подготовка любой армии как к наступлению, так и к обороне занимает от нескольких месяцев до нескольких лет.Профессор также напомнил о провалившейся попытке контрнаступления ВСУ прошлым летом, обратив внимание на значительно ухудшившееся с тех пор положение украинской армии."Они не смогут подготовить даже такую армию, которая была бы сопоставима с той, которую они имели в прошлом году. А в прошлом году украинская армия потерпела сокрушительное поражение <…>. То есть в прошлом году все было безнадежно, а в этом году еще хуже, поэтому те, кто говорит о возобновлении контрнаступления просто оторвались от реальности", — резюмировал Миршаймер.Ранее в этом месяце министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что с января ВСУ потеряли более 80 тысяч военнослужащих, 14 тысяч единиц различного вооружения, в том числе свыше 1200 танков и других боевых бронированных машин. Он также констатировал, что украинцы после провала летнего контрнаступления безуспешно пытаются закрепиться на отдельных рубежах, а российские военные продолжают теснить ВСУ в западном направлении.

https://ria.ru/20240413/ukraina-1939852408.html

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