https://ria.ru/20240414/ukraine-1940020639.html

Симоньян напомнила о словах Жириновского, что все забудут про Украину

Симоньян напомнила о словах Жириновского, что все забудут про Украину - РИА Новости, 14.04.2024

Симоньян напомнила о словах Жириновского, что все забудут про Украину

Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян выразила надежду, что слова Владимира Жириновского о том, что все забудут про... РИА Новости, 14.04.2024

2024-04-14T21:57

2024-04-14T21:57

2024-04-14T23:04

украина

маргарита симоньян

владимир жириновский

владимир соловьев (телеведущий)

в мире

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ВЛАДИВОСТОК, 14 апр — РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян выразила надежду, что слова Владимира Жириновского о том, что все забудут про Украину, окажутся пророческими, об этом она заявила в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".Ранее в эфире она рассказала, что Владимир Жириновский, многое "предчувствовал, предсказывал". "И что касается происходящего, мне очень хочется надеяться, что его пророческие слова о том, что все забудут про Украину, они, действительно, окажутся пророческими. Это главное, что волнует лично меня во всем этом конфликте. Перефразируя Шекспира, у которого, как мы помним, было: "Чума на оба ваши дома", мне хочется сказать: "Выздоровление на оба ваши дома". Будьте все счастливы, богаты, сыты. Отстаивайте интересы своих стран, нас — оставьте в покое. Нас и нашу Украину оставьте в покое. Забудьте об этом. Это будет для нас замечательный итог", — заявила Симоньян.

https://ria.ru/20240324/ukraina-1934978337.html

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украина, маргарита симоньян, владимир жириновский, владимир соловьев (телеведущий), в мире