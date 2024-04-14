https://ria.ru/20240414/udar-1940018463.html
Авиация Израиля заявила, что атаковала объекты "Хезболлы" на юге Ливана
Авиация Израиля заявила, что атаковала объекты "Хезболлы" на юге Ливана - РИА Новости, 14.04.2024
Авиация Израиля заявила, что атаковала объекты "Хезболлы" на юге Ливана
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что израильская авиация в воскресенье нанесла удары по военным объектам и инфраструктуре шиитского движения "Хезболлах"... РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T21:43
2024-04-14T21:43
2024-04-14T21:43
в мире
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армия обороны израиля (цахал)
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что израильская авиация в воскресенье нанесла удары по военным объектам и инфраструктуре шиитского движения "Хезболлах" на юге Ливана. "Истребители израильских ВВС… нанесли удары по военным строениям и террористической инфраструктуре "Хезболлах"… на юге Ливана", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ЦАХАЛ. Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР, элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed. Телеканал CNN сообщил, что свыше 55 реактивных снарядов были выпущены по Израилю с юга Ливана. В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше". Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.
https://ria.ru/20240414/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20240410/blizhniy_vostok-1938912739.html
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в мире, ливан, израиль, сирия, хезболла, армия обороны израиля (цахал), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Ливан, Израиль, Сирия, Хезболла, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Авиация Израиля заявила, что атаковала объекты "Хезболлы" на юге Ливана
ЦАХАЛ: израильская авиация нанесла удары по объектам "Хезболлы" на юге Ливана