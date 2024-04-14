https://ria.ru/20240414/ubiystvo-1939925575.html

В Ингушетии задержали мужчину, подозреваемого в убийстве подростка

В Ингушетии задержали мужчину, подозреваемого в убийстве подростка - РИА Новости, 14.04.2024

В Ингушетии задержали мужчину, подозреваемого в убийстве подростка

Сотрудники полиции в Ингушетии задержали местного жителя, которого подозревают в убийстве 14-летнего подростка, сообщило региональное МВД в Telegram-канале. РИА Новости, 14.04.2024

2024-04-14T10:22

2024-04-14T10:22

2024-04-14T10:23

происшествия

россия

малгобекский район

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НАЛЬЧИК, 14 апр — РИА Новости. Сотрудники полиции в Ингушетии задержали местного жителя, которого подозревают в убийстве 14-летнего подростка, сообщило региональное МВД в Telegram-канале. По данным министерства, около полуночи 13 апреля в селении Инарки в Малгобекском районе 43-летний местный житель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с 58-летним односельчанином и из охотничьего карабина "Сайга" выстрелил в автомобиль Voksvagen, принадлежащий его оппоненту. "В результате выстрела находившийся в салоне иномарки племянник хозяина машины 2010 года рождения от полученного огнестрельного ранения в живот скончался в больнице", - говорится в сообщении. Стрелявший задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Убийство малолетнего" УК РФ, санкция которой предусматривает вплоть до пожизненного лишения свободы. Региональное СУСК РФ сообщило, что в ближайшее время следствие планирует ходатайствовать перед судом об аресте подозреваемого.

https://ria.ru/20240221/ubiystvo-1928816014.html

https://ria.ru/20240123/sud-1922940151.html

россия

малгобекский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, малгобекский район