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В Ингушетии задержали мужчину, подозреваемого в убийстве подростка - РИА Новости, 14.04.2024
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10:22 14.04.2024 (обновлено: 10:23 14.04.2024)
https://ria.ru/20240414/ubiystvo-1939925575.html
В Ингушетии задержали мужчину, подозреваемого в убийстве подростка
В Ингушетии задержали мужчину, подозреваемого в убийстве подростка - РИА Новости, 14.04.2024
В Ингушетии задержали мужчину, подозреваемого в убийстве подростка
Сотрудники полиции в Ингушетии задержали местного жителя, которого подозревают в убийстве 14-летнего подростка, сообщило региональное МВД в Telegram-канале. РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T10:22
2024-04-14T10:23
происшествия
россия
малгобекский район
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НАЛЬЧИК, 14 апр — РИА Новости. Сотрудники полиции в Ингушетии задержали местного жителя, которого подозревают в убийстве 14-летнего подростка, сообщило региональное МВД в Telegram-канале. По данным министерства, около полуночи 13 апреля в селении Инарки в Малгобекском районе 43-летний местный житель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с 58-летним односельчанином и из охотничьего карабина "Сайга" выстрелил в автомобиль Voksvagen, принадлежащий его оппоненту. "В результате выстрела находившийся в салоне иномарки племянник хозяина машины 2010 года рождения от полученного огнестрельного ранения в живот скончался в больнице", - говорится в сообщении. Стрелявший задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Убийство малолетнего" УК РФ, санкция которой предусматривает вплоть до пожизненного лишения свободы. Региональное СУСК РФ сообщило, что в ближайшее время следствие планирует ходатайствовать перед судом об аресте подозреваемого.
https://ria.ru/20240221/ubiystvo-1928816014.html
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россия
малгобекский район
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происшествия, россия, малгобекский район
Происшествия, Россия, Малгобекский район
В Ингушетии задержали мужчину, подозреваемого в убийстве подростка

В Ингушетии задержали мужчину, который застрелил сидевшего в машине подростка

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкФорма сотрудника полиции
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Форма сотрудника полиции. Архивное фото
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НАЛЬЧИК, 14 апр — РИА Новости. Сотрудники полиции в Ингушетии задержали местного жителя, которого подозревают в убийстве 14-летнего подростка, сообщило региональное МВД в Telegram-канале.
По данным министерства, около полуночи 13 апреля в селении Инарки в Малгобекском районе 43-летний местный житель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с 58-летним односельчанином и из охотничьего карабина "Сайга" выстрелил в автомобиль Voksvagen, принадлежащий его оппоненту.
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"В результате выстрела находившийся в салоне иномарки племянник хозяина машины 2010 года рождения от полученного огнестрельного ранения в живот скончался в больнице", - говорится в сообщении.
Стрелявший задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Убийство малолетнего" УК РФ, санкция которой предусматривает вплоть до пожизненного лишения свободы.
Региональное СУСК РФ сообщило, что в ближайшее время следствие планирует ходатайствовать перед судом об аресте подозреваемого.
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