В Магаданской области сотрудники заповедника убили самок лося
Сотрудников заповедника "Магаданский" будут судить за убийство двух самок лося
Автомобиль прокуратуры России. Архивное фото
МАГАДАН, 14 апр - РИА Новости. Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении четверых работников заповедника "Магаданский", незаконно застреливших двух самок лосей и пытавшихся скрыть это, сообщает надзорное ведомство Магаданской области в Telegram-канале.
В феврале 2023 года об убийстве самок лосей в заповеднике "Магаданский" в своем Telegram-канале написал губернатор региона Сергей Носов. Он заявил, что берет расследование этого дела на личный контроль. Позже стало известно, что незаконной охотой занимались должностные лица заповедника "Магаданский", которые должны защищать животных от браконьерства.
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"По версии следствия, в феврале 2023 года работники заповедника "Магаданский" незаконно выследили и отстрелили двух самок лося. С целью сокрытия преступления злоумышленники составили фиктивные документы об обнаружении и изъятии с территории охранной зоны убитых животных, а также о возбуждении дела об административном правонарушении <…> (нарушение правил охоты)", - говорится в сообщении прокуратуры.
Уточняется, что в отношении четырех должностных лиц возбуждены уголовные дела по статьям "Незаконная охота, совершенная с использованием своего служебного положения, группой лиц по предварительному сговору, причинившая особо крупный ущерб", "Служебный подлог", "Фальсификация доказательств должностным лицом, уполномоченным составлять протоколы об административных правонарушениях". Уголовное дело направлено в суд Магаданской области.
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