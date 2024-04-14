https://ria.ru/20240414/turizm-1939937402.html

Россияне не спешат аннулировать туры в Египет и ОАЭ после атаки на Израиль

Россияне не спешат аннулировать туры в Египет и ОАЭ после атаки на Израиль - РИА Новости, 14.04.2024

Россияне не спешат аннулировать туры в Египет и ОАЭ после атаки на Израиль

Отмены туров в Египет и ОАЭ или просьб о досрочном возвращении от россиян из-за конфликта Ирана и Израиля пока нет, говорится в сообщении Ассоциации... РИА Новости, 14.04.2024

2024-04-14T11:42

2024-04-14T11:42

2024-04-14T11:45

туризм

египет

оаэ

иран

ассоциация туроператоров россии (атор)

россия

новости - туризм

обострение ситуации между ираном и израилем

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Отмены туров в Египет и ОАЭ или просьб о досрочном возвращении от россиян из-за конфликта Ирана и Израиля пока нет, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР)."Аннуляций туров в Египет или просьб о досрочном возвращении из Египта из-за конфликта Ирана и Израиля они (туроператоры – ред.) пока не фиксируют. Туристы в Египте отдыхают на своих курортах по плану, без происшествий", - сообщили в АТОР."Обращений от россиян о досрочном прекращении отдыха в ОАЭ, по данным на момент, не было. Туристы в ОАЭ продолжают свой отдых в обычном режиме", - добавили в ассоциации.Там уточнили, что в ОАЭ в данный момент могут находиться около 70 тысяч туристов из России, как самостоятельных, так и организованных."Сейчас в Египте, по данным АТОР, могут находиться не менее 40-45 тысяч туристов из России, в основном организованных", - добавили в АТОР.

https://ria.ru/20240414/iran-1939934991.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

египет, оаэ, иран, ассоциация туроператоров россии (атор), россия, новости - туризм, обострение ситуации между ираном и израилем