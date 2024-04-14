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Россияне не спешат аннулировать туры в Египет и ОАЭ после атаки на Израиль - РИА Новости, 14.04.2024
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Туризм
 
11:42 14.04.2024 (обновлено: 11:45 14.04.2024)
https://ria.ru/20240414/turizm-1939937402.html
Россияне не спешат аннулировать туры в Египет и ОАЭ после атаки на Израиль
Россияне не спешат аннулировать туры в Египет и ОАЭ после атаки на Израиль - РИА Новости, 14.04.2024
Россияне не спешат аннулировать туры в Египет и ОАЭ после атаки на Израиль
Отмены туров в Египет и ОАЭ или просьб о досрочном возвращении от россиян из-за конфликта Ирана и Израиля пока нет, говорится в сообщении Ассоциации... РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T11:42
2024-04-14T11:45
туризм
египет
оаэ
иран
ассоциация туроператоров россии (атор)
россия
новости - туризм
обострение ситуации между ираном и израилем
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Отмены туров в Египет и ОАЭ или просьб о досрочном возвращении от россиян из-за конфликта Ирана и Израиля пока нет, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР)."Аннуляций туров в Египет или просьб о досрочном возвращении из Египта из-за конфликта Ирана и Израиля они (туроператоры – ред.) пока не фиксируют. Туристы в Египте отдыхают на своих курортах по плану, без происшествий", - сообщили в АТОР."Обращений от россиян о досрочном прекращении отдыха в ОАЭ, по данным на момент, не было. Туристы в ОАЭ продолжают свой отдых в обычном режиме", - добавили в ассоциации.Там уточнили, что в ОАЭ в данный момент могут находиться около 70 тысяч туристов из России, как самостоятельных, так и организованных."Сейчас в Египте, по данным АТОР, могут находиться не менее 40-45 тысяч туристов из России, в основном организованных", - добавили в АТОР.
https://ria.ru/20240414/iran-1939934991.html
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египет, оаэ, иран, ассоциация туроператоров россии (атор), россия, новости - туризм, обострение ситуации между ираном и израилем
Туризм, Египет, ОАЭ, Иран, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Россия, Новости - Туризм, Обострение ситуации между Ираном и Израилем
Россияне не спешат аннулировать туры в Египет и ОАЭ после атаки на Израиль

АТОР: россияне не спешат аннулировать туры в Египет и ОАЭ после атаки на Израиль

CC BY 3.0 / HansPeter / Ägypten Hurghada Airport, neuer Flughafen, Eröffnung 24.04.2015Международный аэропорт Хургада
Международный аэропорт Хургада - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
CC BY 3.0 / HansPeter / Ägypten Hurghada Airport, neuer Flughafen, Eröffnung 24.04.2015
Международный аэропорт Хургада. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Отмены туров в Египет и ОАЭ или просьб о досрочном возвращении от россиян из-за конфликта Ирана и Израиля пока нет, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР).
«
"Аннуляций туров в Египет или просьб о досрочном возвращении из Египта из-за конфликта Ирана и Израиля они (туроператоры – ред.) пока не фиксируют. Туристы в Египте отдыхают на своих курортах по плану, без происшествий", - сообщили в АТОР.
"Обращений от россиян о досрочном прекращении отдыха в ОАЭ, по данным на момент, не было. Туристы в ОАЭ продолжают свой отдых в обычном режиме", - добавили в ассоциации.
Там уточнили, что в ОАЭ в данный момент могут находиться около 70 тысяч туристов из России, как самостоятельных, так и организованных.
"Сейчас в Египте, по данным АТОР, могут находиться не менее 40-45 тысяч туристов из России, в основном организованных", - добавили в АТОР.
Демонстранты несут полотно в цветах иранского флага во время демонстрации в поддержку ночной атаки со стороны Ирана на Израиль. 14 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
Стало известно, сколько российских туристов сейчас находится в Иране
Вчера, 11:23
 
ТуризмЕгипетОАЭИранАссоциация туроператоров России (АТОР)РоссияНовости - ТуризмОбострение ситуации между Ираном и Израилем
 
 
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