https://ria.ru/20240414/turizm-1939937402.html
Россияне не спешат аннулировать туры в Египет и ОАЭ после атаки на Израиль
Россияне не спешат аннулировать туры в Египет и ОАЭ после атаки на Израиль - РИА Новости, 14.04.2024
Россияне не спешат аннулировать туры в Египет и ОАЭ после атаки на Израиль
Отмены туров в Египет и ОАЭ или просьб о досрочном возвращении от россиян из-за конфликта Ирана и Израиля пока нет, говорится в сообщении Ассоциации... РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T11:42
2024-04-14T11:42
2024-04-14T11:45
туризм
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оаэ
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ассоциация туроператоров россии (атор)
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новости - туризм
обострение ситуации между ираном и израилем
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Отмены туров в Египет и ОАЭ или просьб о досрочном возвращении от россиян из-за конфликта Ирана и Израиля пока нет, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР)."Аннуляций туров в Египет или просьб о досрочном возвращении из Египта из-за конфликта Ирана и Израиля они (туроператоры – ред.) пока не фиксируют. Туристы в Египте отдыхают на своих курортах по плану, без происшествий", - сообщили в АТОР."Обращений от россиян о досрочном прекращении отдыха в ОАЭ, по данным на момент, не было. Туристы в ОАЭ продолжают свой отдых в обычном режиме", - добавили в ассоциации.Там уточнили, что в ОАЭ в данный момент могут находиться около 70 тысяч туристов из России, как самостоятельных, так и организованных."Сейчас в Египте, по данным АТОР, могут находиться не менее 40-45 тысяч туристов из России, в основном организованных", - добавили в АТОР.
https://ria.ru/20240414/iran-1939934991.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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египет, оаэ, иран, ассоциация туроператоров россии (атор), россия, новости - туризм, обострение ситуации между ираном и израилем
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Россияне не спешат аннулировать туры в Египет и ОАЭ после атаки на Израиль
АТОР: россияне не спешат аннулировать туры в Египет и ОАЭ после атаки на Израиль