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Вне границ Израиля перехватили более ста беспилотников Ирана, сообщают СМИ
Вне границ Израиля перехватили более ста беспилотников Ирана, сообщают СМИ - РИА Новости, 14.04.2024
Вне границ Израиля перехватили более ста беспилотников Ирана, сообщают СМИ
Более сотни выпущенных Ираном беспилотников уже перехвачены вне границ Израиля, передает радиостанция "Галец ЦАХАЛ" со ссылкой на источник в силовых кругах. РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T01:42
2024-04-14T01:42
2024-04-14T01:48
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ТЕЛЬ-АВИА, 14 апр – РИА Новости. Более сотни выпущенных Ираном беспилотников уже перехвачены вне границ Израиля, передает радиостанция "Галец ЦАХАЛ" со ссылкой на источник в силовых кругах.Перехват, по его данным, обеспечили американские и британские союзники."Больше ста БПЛА, выпущенных по Израилю, уже были перехвачены вне нашей территории", - сообщило радио.
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в мире, иран, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, обострение ситуации между ираном и израилем
В мире, Иран, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Обострение ситуации между Ираном и Израилем
Вне границ Израиля перехватили более ста беспилотников Ирана, сообщают СМИ
"Галец ЦАХАЛ": вне границ Израиля перехватили более сотни беспилотников Bhfyf