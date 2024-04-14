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Вне границ Израиля перехватили более ста беспилотников Ирана, сообщают СМИ - РИА Новости, 14.04.2024
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01:42 14.04.2024 (обновлено: 01:48 14.04.2024)
https://ria.ru/20240414/tsakhal-1939873454.html
Вне границ Израиля перехватили более ста беспилотников Ирана, сообщают СМИ
Вне границ Израиля перехватили более ста беспилотников Ирана, сообщают СМИ - РИА Новости, 14.04.2024
Вне границ Израиля перехватили более ста беспилотников Ирана, сообщают СМИ
Более сотни выпущенных Ираном беспилотников уже перехвачены вне границ Израиля, передает радиостанция "Галец ЦАХАЛ" со ссылкой на источник в силовых кругах. РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T01:42
2024-04-14T01:48
в мире
иран
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
обострение ситуации между ираном и израилем
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ТЕЛЬ-АВИА, 14 апр – РИА Новости. Более сотни выпущенных Ираном беспилотников уже перехвачены вне границ Израиля, передает радиостанция "Галец ЦАХАЛ" со ссылкой на источник в силовых кругах.Перехват, по его данным, обеспечили американские и британские союзники."Больше ста БПЛА, выпущенных по Израилю, уже были перехвачены вне нашей территории", - сообщило радио.
https://ria.ru/20240414/oon-1939873081.html
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в мире, иран, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, обострение ситуации между ираном и израилем
В мире, Иран, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Обострение ситуации между Ираном и Израилем
Вне границ Израиля перехватили более ста беспилотников Ирана, сообщают СМИ

"Галец ЦАХАЛ": вне границ Израиля перехватили более сотни беспилотников Bhfyf

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкРакета израильской системы "Железный купол" перехватывает ракету
Ракета израильской системы Железный купол перехватывает ракету - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Ракета израильской системы "Железный купол" перехватывает ракету. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИА, 14 апр – РИА Новости. Более сотни выпущенных Ираном беспилотников уже перехвачены вне границ Израиля, передает радиостанция "Галец ЦАХАЛ" со ссылкой на источник в силовых кругах.
Перехват, по его данным, обеспечили американские и британские союзники.
Иранский флаг - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
Миссия Ирана в ООН пригрозила более суровым ответом Израилю
01:37
"Больше ста БПЛА, выпущенных по Израилю, уже были перехвачены вне нашей территории", - сообщило радио.
 
В миреИранИзраильОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуОбострение ситуации между Ираном и Израилем
 
 
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