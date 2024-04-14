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Армия Израиля начала глушить сигналы GPS - РИА Новости, 14.04.2024
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01:04 14.04.2024
https://ria.ru/20240414/tsakhal-1939869600.html
Армия Израиля начала глушить сигналы GPS
Армия Израиля начала глушить сигналы GPS - РИА Новости, 14.04.2024
Армия Израиля начала глушить сигналы GPS
Израильские военные начали глушить сигналы навигационной системы GPS на ряде территорий страны в попытке сорвать атаку иранских беспилотников, сообщил... РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T01:04
2024-04-14T01:04
в мире
израиль
gps
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
обострение ситуации между ираном и израилем
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ТЕЛЬ-АВИВ, 14 апр – РИА Новости. Израильские военные начали глушить сигналы навигационной системы GPS на ряде территорий страны в попытке сорвать атаку иранских беспилотников, сообщил официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари. "Армия обороны Израиля и израильские ВВС реализуют план, который мы подготовили заранее. В рамках этих подготовительных мероприятий сервисы GPS не будут доступны в отдельных районах", - сказал он журналистам. Подавление сигналов носит, по словам Хагари, "намеренный характер и проводится в соответствии с планом". Он добавил, что Израиль при отражении атаки полагается на несколько эшелонов собственной и американской систем обороны, но подчеркнул, что "защита не является герметичной".
https://ria.ru/20240414/izrail-1939869277.html
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в мире, израиль, gps, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, обострение ситуации между ираном и израилем
В мире, Израиль, GPS, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Обострение ситуации между Ираном и Израилем
Армия Израиля начала глушить сигналы GPS

Армия Израиля начала глушить сигналы GPS на части территории страны

© AP Photo / Ariel SchalitЗенитный ракетный комплекс Patriot на севере Израиля
Зенитный ракетный комплекс Patriot на севере Израиля - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
© AP Photo / Ariel Schalit
Зенитный ракетный комплекс Patriot на севере Израиля. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 14 апр – РИА Новости. Израильские военные начали глушить сигналы навигационной системы GPS на ряде территорий страны в попытке сорвать атаку иранских беспилотников, сообщил официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари.
"Армия обороны Израиля и израильские ВВС реализуют план, который мы подготовили заранее. В рамках этих подготовительных мероприятий сервисы GPS не будут доступны в отдельных районах", - сказал он журналистам.
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Подавление сигналов носит, по словам Хагари, "намеренный характер и проводится в соответствии с планом".
Он добавил, что Израиль при отражении атаки полагается на несколько эшелонов собственной и американской систем обороны, но подчеркнул, что "защита не является герметичной".
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