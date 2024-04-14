https://ria.ru/20240414/tsakhal-1939869600.html

Армия Израиля начала глушить сигналы GPS

Армия Израиля начала глушить сигналы GPS - РИА Новости, 14.04.2024

Армия Израиля начала глушить сигналы GPS

Израильские военные начали глушить сигналы навигационной системы GPS на ряде территорий страны в попытке сорвать атаку иранских беспилотников, сообщил... РИА Новости, 14.04.2024

2024-04-14T01:04

2024-04-14T01:04

2024-04-14T01:04

в мире

израиль

gps

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

обострение ситуации между ираном и израилем

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ТЕЛЬ-АВИВ, 14 апр – РИА Новости. Израильские военные начали глушить сигналы навигационной системы GPS на ряде территорий страны в попытке сорвать атаку иранских беспилотников, сообщил официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари. "Армия обороны Израиля и израильские ВВС реализуют план, который мы подготовили заранее. В рамках этих подготовительных мероприятий сервисы GPS не будут доступны в отдельных районах", - сказал он журналистам. Подавление сигналов носит, по словам Хагари, "намеренный характер и проводится в соответствии с планом". Он добавил, что Израиль при отражении атаки полагается на несколько эшелонов собственной и американской систем обороны, но подчеркнул, что "защита не является герметичной".

https://ria.ru/20240414/izrail-1939869277.html

https://ria.ru/20240411/iran-1939226303.html

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в мире, израиль, gps, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, обострение ситуации между ираном и израилем