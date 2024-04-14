https://ria.ru/20240414/trevoga-1939923160.html

На севере Израиля прозвучала воздушная тревога

На севере Израиля прозвучала воздушная тревога - РИА Новости, 14.04.2024

На севере Израиля прозвучала воздушная тревога

Сирены воздушной тревоги звучат на севере Израиля, сообщает Армия обороны страны (ЦАХАЛ) в Telegram-канале. РИА Новости, 14.04.2024

2024-04-14T10:06

2024-04-14T10:06

2024-04-14T10:55

израиль

в мире

армия обороны израиля (цахал)

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги звучат на севере Израиля, сообщает Армия обороны страны (ЦАХАЛ) в Telegram-канале."Сирены прозвучали на севере Израиля", - сообщает армия.Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР, элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, были задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed.В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше".Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.

https://ria.ru/20240410/blizhniy_vostok-1938912739.html

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израиль, в мире, армия обороны израиля (цахал)