https://ria.ru/20240414/tramp-1939874276.html
Трамп заявил, что при его президентстве Иран бы не атаковал Израиль
Трамп заявил, что при его президентстве Иран бы не атаковал Израиль - РИА Новости, 14.04.2024
Трамп заявил, что при его президентстве Иран бы не атаковал Израиль
Экс-президент США Дональд Трамп после начала атаки Ирана против Израиля вновь заверил, что ее никогда бы не случилось, если бы он был президентом. РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T01:49
2024-04-14T01:49
2024-04-14T01:49
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дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 14 апр - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп после начала атаки Ирана против Израиля вновь заверил, что ее никогда бы не случилось, если бы он был президентом. "Этого никогда бы не случилось, если бы я был президентом", - написал политик в соцсети Truth Social. Корпус стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed. В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше". Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.
https://ria.ru/20240414/news-1939870551.html
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в мире, иран, израиль, дональд трамп, обострение ситуации между ираном и израилем
В мире, Иран, Израиль, Дональд Трамп, Обострение ситуации между Ираном и Израилем
Трамп заявил, что при его президентстве Иран бы не атаковал Израиль
Трамп заявил, что при его президентстве атака Ирана на Израиль не произошла бы