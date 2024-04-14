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Трамп заявил, что при его президентстве Иран бы не атаковал Израиль - РИА Новости, 14.04.2024
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01:49 14.04.2024
https://ria.ru/20240414/tramp-1939874276.html
Трамп заявил, что при его президентстве Иран бы не атаковал Израиль
Трамп заявил, что при его президентстве Иран бы не атаковал Израиль - РИА Новости, 14.04.2024
Трамп заявил, что при его президентстве Иран бы не атаковал Израиль
Экс-президент США Дональд Трамп после начала атаки Ирана против Израиля вновь заверил, что ее никогда бы не случилось, если бы он был президентом. РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T01:49
2024-04-14T01:49
в мире
иран
израиль
дональд трамп
обострение ситуации между ираном и израилем
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ВАШИНГТОН, 14 апр - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп после начала атаки Ирана против Израиля вновь заверил, что ее никогда бы не случилось, если бы он был президентом. "Этого никогда бы не случилось, если бы я был президентом", - написал политик в соцсети Truth Social. Корпус стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed. В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше". Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.
https://ria.ru/20240414/news-1939870551.html
https://ria.ru/20240414/osuzhdenie-1939871506.html
https://ria.ru/20240414/sezhurne-1939870858.html
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РИА Новости
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
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в мире, иран, израиль, дональд трамп, обострение ситуации между ираном и израилем
В мире, Иран, Израиль, Дональд Трамп, Обострение ситуации между Ираном и Израилем
Трамп заявил, что при его президентстве Иран бы не атаковал Израиль

Трамп заявил, что при его президентстве атака Ирана на Израиль не произошла бы

© AP Photo / Evan VucciБывший президент США Дональд Трамп
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Бывший президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 14 апр - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп после начала атаки Ирана против Израиля вновь заверил, что ее никогда бы не случилось, если бы он был президентом.
"Этого никогда бы не случилось, если бы я был президентом", - написал политик в соцсети Truth Social.
Американские военные на авиабазе Айн аль-Асад в Ираке - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
США готовы к дальнейшим действиям со стороны Ирана, пишут СМИ
01:13
Корпус стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed.
В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше".
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
Боррель осудил атаку Ирана на Израиль
01:20
Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.
Вид на Париж - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
Франция осудила атаку Ирана на Израиль
01:15
 
В миреИранИзраильДональд ТрампОбострение ситуации между Ираном и Израилем
 
 
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