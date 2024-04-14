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Уровень реки Тобол у Кургана повысился на 15 сантиметров - РИА Новости, 14.04.2024
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07:18 14.04.2024
https://ria.ru/20240414/tobol-1939899096.html
Уровень реки Тобол у Кургана повысился на 15 сантиметров
Уровень реки Тобол у Кургана повысился на 15 сантиметров - РИА Новости, 14.04.2024
Уровень реки Тобол у Кургана повысился на 15 сантиметров
Уровень реки Тобол у Кургана повысился за 2 часа на 15 см и составляет в настоящее время 491 см, сообщила горадмнистрация. РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T07:18
2024-04-14T07:18
происшествия
курган
тобол (река)
курганская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
наводнения в россии — 2024
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ЧЕЛЯБИНСК, 14 апр – РИА Новости. Уровень реки Тобол у Кургана повысился за 2 часа на 15 см и составляет в настоящее время 491 см, сообщила горадмнистрация. "На 08.00 (06.00 мск) уровень воды в реке Тобол у Кургана составляет 491 см. Изменение за 2 часа плюс 15 см", - говорится в сообщении. В Курганской области введен режим ЧС областного масштаба. Согласно прогнозу главного управления МЧС РФ на паводкоопасный период, на территории области могут быть затоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек. По данным МЧС на утро субботы, в регионе подтоплены 269 жилых домов и 409 приусадебных участков, один низководный мост и семь участков автомобильных дорог. Более 7,1 тысячи человек превентивно эвакуированы из-за паводка, 885 человек находятся в пунктах временного размещения. Пик паводка в Кургане прогнозируется на 14-15 апреля. Уровень воды в селе Звериноголовское, где ситуация самая серьезная, составлял порядка 1008 сантиметров. В пятницу вода в селе стала снижаться "по сантиметру-два, уходя на Курган", отмечал глава региона.
https://ria.ru/20240413/techenie-1939856647.html
курган
тобол (река)
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происшествия, курган, тобол (река), курганская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024
Происшествия, Курган, Тобол (река), Курганская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Наводнения в России — 2024
Уровень реки Тобол у Кургана повысился на 15 сантиметров

Власти: уровень реки Тобол у Кургана повысился за два часа до 491 сантиметра

© РИА Новости / Евгений Кузьмин | Перейти в медиабанкРека Тобол в районе улицы Галкинской в Кургане
Река Тобол в районе улицы Галкинской в Кургане - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
© РИА Новости / Евгений Кузьмин
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Река Тобол в районе улицы Галкинской в Кургане. Архивное фото
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ЧЕЛЯБИНСК, 14 апр – РИА Новости. Уровень реки Тобол у Кургана повысился за 2 часа на 15 см и составляет в настоящее время 491 см, сообщила горадмнистрация.
"На 08.00 (06.00 мск) уровень воды в реке Тобол у Кургана составляет 491 см. Изменение за 2 часа плюс 15 см", - говорится в сообщении.
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В Курганской области введен режим ЧС областного масштаба. Согласно прогнозу главного управления МЧС РФ на паводкоопасный период, на территории области могут быть затоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек.
По данным МЧС на утро субботы, в регионе подтоплены 269 жилых домов и 409 приусадебных участков, один низководный мост и семь участков автомобильных дорог. Более 7,1 тысячи человек превентивно эвакуированы из-за паводка, 885 человек находятся в пунктах временного размещения.
Пик паводка в Кургане прогнозируется на 14-15 апреля. Уровень воды в селе Звериноголовское, где ситуация самая серьезная, составлял порядка 1008 сантиметров. В пятницу вода в селе стала снижаться "по сантиметру-два, уходя на Курган", отмечал глава региона.
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ПроисшествияКурганТобол (река)Курганская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Наводнения в России — 2024
 
 
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