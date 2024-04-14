https://ria.ru/20240414/tishkovets-1939962902.html

В Москве на следующей неделе ожидается барическая пила

В Москве на следующей неделе ожидается барическая пила - РИА Новости, 14.04.2024

В Москве на следующей неделе ожидается барическая пила

Барическая "пила" ожидается в Москве на следующей неделе, атмосферное давление будет колебаться от 732 до 755 миллиметров ртутного столба, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 14.04.2024

2024-04-14T14:26

2024-04-14T14:26

2024-04-14T14:26

москва

евгений тишковец

погода

общество

центр "фобос"

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Барическая "пила" ожидается в Москве на следующей неделе, атмосферное давление будет колебаться от 732 до 755 миллиметров ртутного столба, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Ожидаются резкие суточные колебания атмосферного давления – барическая "пила", - сказал Тишковец. Он отметил, что в понедельник показания барометров упадут на 10 единиц и составят 732 миллиметра ртутного столба, во вторник-среду незначительный рост на 3-4 миллиметра, в четверг подъем до 744 миллиметров ртутного столба, в пятницу вновь обрушение до барического дна – 734 миллиметра ртутного столба, в выходные сильный рост на 20 единиц - до 755 миллиметров ртутного столба.

https://ria.ru/20240414/pogoda-1939957550.html

москва

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2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, евгений тишковец, погода, общество, центр "фобос"