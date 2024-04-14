https://ria.ru/20240414/tekhnologii-1939891873.html
Ответ Израиля позволил бы Ирану проверить свои технологии, пишут СМИ
Ответ Израиля позволил бы Ирану проверить свои технологии, пишут СМИ - РИА Новости, 14.04.2024
Ответ Израиля позволил бы Ирану проверить свои технологии, пишут СМИ
Иран, вероятно, будет внимательно следить за ответом Израиля и США на свои действия, чтобы увидеть, как его технологии конкурируют с системами и тактиками... РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T05:35
2024-04-14T05:35
2024-04-14T05:35
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армия обороны израиля (цахал)
министерство обороны сша
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Иран, вероятно, будет внимательно следить за ответом Израиля и США на свои действия, чтобы увидеть, как его технологии конкурируют с системами и тактиками Запада, Тегеран может использовать полученные здания для будущих атак, передает агентство Блумберг со ссылкой на неназванного бывшего представителя американской разведки. "Иран, вероятно, будет внимательно следить за ответом Израиля и США, чтобы увидеть, как его технологии конкурируют с западными воздушными системами и тактикой", - приводит агентство слова источника. По его мнению, Иран мог бы использовать полученную информацию для "будущих атак", а также поделиться ею с поддерживающими его силами, чтобы повысить их эффективность в применении иранского оружия. Корпус стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed. В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше".
https://ria.ru/20240407/katastrofa-1938292142.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, израиль, сша, армия обороны израиля (цахал), министерство обороны сша, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, обострение ситуации между ираном и израилем
В мире, Иран, Израиль, США, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Министерство обороны США, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Обострение ситуации между Ираном и Израилем
Ответ Израиля позволил бы Ирану проверить свои технологии, пишут СМИ
Bloomberg: ответ Израиля и США на удары позволит Ирану проверить свои технологии