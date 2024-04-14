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Российские военные заняли более выгодные позиции на Донецком направлении - РИА Новости, 14.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:04 14.04.2024 (обновлено: 13:20 14.04.2024)
https://ria.ru/20240414/svo-1939951318.html
Российские военные заняли более выгодные позиции на Донецком направлении
Российские военные заняли более выгодные позиции на Донецком направлении - РИА Новости, 14.04.2024
Российские военные заняли более выгодные позиции на Донецком направлении
Российские войска на донецком направлении заняли более выгодные рубежи, отразили атаку ВСУ, потери Украины за сутки составили до 470 военнослужащих, сообщили в... РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T13:04
2024-04-14T13:20
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
клещеевка
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Российские войска на донецком направлении заняли более выгодные рубежи, отразили атаку ВСУ, потери Украины за сутки составили до 470 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли огневое поражение живой силе и технике 92-й штурмовой, 28-й и 93-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Андреевка, Клещеевка и Курдюмовка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, в районе населенного пункта Веселое ДНР отражена контратака штурмовых групп 100-й горно-штурмовой бригады ВСУ."Противник потерял до 470 военнослужащих и 20 автомобилей. В ходе контрабатарейной борьбы поражены 155-мм самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США,155-мм самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, две 152-мм самоходные артиллерийские установки "Акация", 122-мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и три 122-мм гаубицы Д-30", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20240411/zapad-1939202840.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
клещеевка
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безопасность, вооруженные силы украины, клещеевка, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Клещеевка, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские военные заняли более выгодные позиции на Донецком направлении

МО: российские военные заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Российские войска на донецком направлении заняли более выгодные рубежи, отразили атаку ВСУ, потери Украины за сутки составили до 470 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли огневое поражение живой силе и технике 92-й штурмовой, 28-й и 93-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Андреевка, Клещеевка и Курдюмовка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.
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11 апреля, 08:00
По данным ведомства, в районе населенного пункта Веселое ДНР отражена контратака штурмовых групп 100-й горно-штурмовой бригады ВСУ.
"Противник потерял до 470 военнослужащих и 20 автомобилей. В ходе контрабатарейной борьбы поражены 155-мм самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США,155-мм самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, две 152-мм самоходные артиллерийские установки "Акация", 122-мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и три 122-мм гаубицы Д-30", - сообщили в Минобороны.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныКлещеевкаДонецкая Народная РеспубликаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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