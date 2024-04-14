https://ria.ru/20240414/svo-1939951318.html
Российские военные заняли более выгодные позиции на Донецком направлении
Российские военные заняли более выгодные позиции на Донецком направлении - РИА Новости, 14.04.2024
Российские военные заняли более выгодные позиции на Донецком направлении
Российские войска на донецком направлении заняли более выгодные рубежи, отразили атаку ВСУ, потери Украины за сутки составили до 470 военнослужащих, сообщили в... РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T13:04
2024-04-14T13:04
2024-04-14T13:20
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
клещеевка
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934406494_0:0:3009:1693_1920x0_80_0_0_1d676ea57c0ee8961ee34dabb36e013e.jpg
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Российские войска на донецком направлении заняли более выгодные рубежи, отразили атаку ВСУ, потери Украины за сутки составили до 470 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли огневое поражение живой силе и технике 92-й штурмовой, 28-й и 93-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Андреевка, Клещеевка и Курдюмовка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, в районе населенного пункта Веселое ДНР отражена контратака штурмовых групп 100-й горно-штурмовой бригады ВСУ."Противник потерял до 470 военнослужащих и 20 автомобилей. В ходе контрабатарейной борьбы поражены 155-мм самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США,155-мм самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, две 152-мм самоходные артиллерийские установки "Акация", 122-мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и три 122-мм гаубицы Д-30", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20240411/zapad-1939202840.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
клещеевка
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934406494_139:0:2870:2048_1920x0_80_0_0_6c22752aa759e160d5c47bf7be0acc17.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, вооруженные силы украины, клещеевка, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Клещеевка, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские военные заняли более выгодные позиции на Донецком направлении
МО: российские военные заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении