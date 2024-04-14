https://ria.ru/20240414/svo-1939951318.html

Российские военные заняли более выгодные позиции на Донецком направлении

Российские военные заняли более выгодные позиции на Донецком направлении - РИА Новости, 14.04.2024

Российские военные заняли более выгодные позиции на Донецком направлении

Российские войска на донецком направлении заняли более выгодные рубежи, отразили атаку ВСУ, потери Украины за сутки составили до 470 военнослужащих, сообщили в... РИА Новости, 14.04.2024

2024-04-14T13:04

2024-04-14T13:04

2024-04-14T13:20

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

клещеевка

донецкая народная республика

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Российские войска на донецком направлении заняли более выгодные рубежи, отразили атаку ВСУ, потери Украины за сутки составили до 470 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли огневое поражение живой силе и технике 92-й штурмовой, 28-й и 93-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Андреевка, Клещеевка и Курдюмовка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, в районе населенного пункта Веселое ДНР отражена контратака штурмовых групп 100-й горно-штурмовой бригады ВСУ."Противник потерял до 470 военнослужащих и 20 автомобилей. В ходе контрабатарейной борьбы поражены 155-мм самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США,155-мм самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, две 152-мм самоходные артиллерийские установки "Акация", 122-мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и три 122-мм гаубицы Д-30", - сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20240411/zapad-1939202840.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

клещеевка

донецкая народная республика

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безопасность, вооруженные силы украины, клещеевка, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф)