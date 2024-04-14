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Премьер Британии осудил атаку Ирана на Израиль - РИА Новости, 14.04.2024
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01:07 14.04.2024 (обновлено: 01:38 14.04.2024)
https://ria.ru/20240414/sunak-1939869885.html
Премьер Британии осудил атаку Ирана на Израиль
Премьер Британии осудил атаку Ирана на Израиль - РИА Новости, 14.04.2024
Премьер Британии осудил атаку Ирана на Израиль
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак решительно осудил атаку Ирана на Израиль, заявив, что его страна вместе с союзниками работает над "стабилизацией... РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T01:07
2024-04-14T01:38
в мире
иран
израиль
великобритания
риши сунак
обострение ситуации между ираном и израилем
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак решительно осудил атаку Ирана на Израиль, заявив, что его страна вместе с союзниками работает над "стабилизацией ситуации и предотвращением дальнейшей эскалации". "Я самым решительным образом осуждаю безрассудное нападение иранского режима на Израиль. Иран в очередной раз продемонстрировал, что он намерен сеять хаос на своем собственном заднем дворе… Вместе с нашими союзниками мы срочно работаем над стабилизацией ситуации и предотвращением дальнейшей эскалации", - говорится в заявлении, выложенном на странице британского премьера в социальной сети X. Сунак отметил, что Великобритания будет продолжать "отстаивать безопасность Израиля" и всех своих региональных партнеров, включая Иорданию и Ирак, подчеркнув, что "никто не хочет видеть большего кровопролития".При этом глава британского МИД Дэвид Кэмерон заявил, что Лондон призывает Тегеран "прекратить эскалацию", которая "не отвечает ничьим интересам".Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила, что Иран выпустил в его сторону беспилотники. В ЦАХАЛ сообщили, что система ПВО и сами вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность.
https://ria.ru/20240414/shahed-1939869744.html
https://ria.ru/20240414/tsakhal-1939869600.html
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в мире, иран, израиль, великобритания, риши сунак, обострение ситуации между ираном и израилем
В мире, Иран, Израиль, Великобритания, Риши Сунак, Обострение ситуации между Ираном и Израилем
Премьер Британии осудил атаку Ирана на Израиль

Сунак: Британия работает над стабилизацией ситуации на Ближнем Востоке

© AP Photo / Efrem LukatskyПремьер-министр Великобритании Риши Сунак
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак решительно осудил атаку Ирана на Израиль, заявив, что его страна вместе с союзниками работает над "стабилизацией ситуации и предотвращением дальнейшей эскалации".
"Я самым решительным образом осуждаю безрассудное нападение иранского режима на Израиль. Иран в очередной раз продемонстрировал, что он намерен сеять хаос на своем собственном заднем дворе… Вместе с нашими союзниками мы срочно работаем над стабилизацией ситуации и предотвращением дальнейшей эскалации", - говорится в заявлении, выложенном на странице британского премьера в социальной сети X.
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Сунак отметил, что Великобритания будет продолжать "отстаивать безопасность Израиля" и всех своих региональных партнеров, включая Иорданию и Ирак, подчеркнув, что "никто не хочет видеть большего кровопролития".
При этом глава британского МИД Дэвид Кэмерон заявил, что Лондон призывает Тегеран "прекратить эскалацию", которая "не отвечает ничьим интересам".
Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила, что Иран выпустил в его сторону беспилотники. В ЦАХАЛ сообщили, что система ПВО и сами вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность.
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В миреИранИзраильВеликобританияРиши СунакОбострение ситуации между Ираном и Израилем
 
 
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