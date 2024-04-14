https://ria.ru/20240414/sunak-1939869885.html

Премьер Британии осудил атаку Ирана на Израиль

Премьер Британии осудил атаку Ирана на Израиль - РИА Новости, 14.04.2024

Премьер Британии осудил атаку Ирана на Израиль

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак решительно осудил атаку Ирана на Израиль, заявив, что его страна вместе с союзниками работает над "стабилизацией... РИА Новости, 14.04.2024

2024-04-14T01:07

2024-04-14T01:07

2024-04-14T01:38

в мире

иран

израиль

великобритания

риши сунак

обострение ситуации между ираном и израилем

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак решительно осудил атаку Ирана на Израиль, заявив, что его страна вместе с союзниками работает над "стабилизацией ситуации и предотвращением дальнейшей эскалации". "Я самым решительным образом осуждаю безрассудное нападение иранского режима на Израиль. Иран в очередной раз продемонстрировал, что он намерен сеять хаос на своем собственном заднем дворе… Вместе с нашими союзниками мы срочно работаем над стабилизацией ситуации и предотвращением дальнейшей эскалации", - говорится в заявлении, выложенном на странице британского премьера в социальной сети X. Сунак отметил, что Великобритания будет продолжать "отстаивать безопасность Израиля" и всех своих региональных партнеров, включая Иорданию и Ирак, подчеркнув, что "никто не хочет видеть большего кровопролития".При этом глава британского МИД Дэвид Кэмерон заявил, что Лондон призывает Тегеран "прекратить эскалацию", которая "не отвечает ничьим интересам".Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила, что Иран выпустил в его сторону беспилотники. В ЦАХАЛ сообщили, что система ПВО и сами вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, иран, израиль, великобритания, риши сунак, обострение ситуации между ираном и израилем