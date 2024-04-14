https://ria.ru/20240414/ssha-1939892866.html
Американские войска сбили десятки иранских ракет, пишут СМИ
Американские войска сбили десятки иранских ракет, пишут СМИ - РИА Новости, 14.04.2024
Американские войска сбили десятки иранских ракет, пишут СМИ
ВС США сбили десятки иранских ракет, направлявшихся в сторону Израиля, передает агентство Рейтер со ссылкой на американских чиновников. РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T05:52
2024-04-14T05:52
2024-04-14T06:23
в мире
израиль
вооруженные силы сша
обострение ситуации между ираном и израилем
иран
сша
армия обороны израиля (цахал)
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1a/1918093750_0:157:3072:1885_1920x0_80_0_0_92cdcc78bc2149b9730c587bb5eb9178.jpg
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. ВС США сбили десятки иранских ракет, направлявшихся в сторону Израиля, передает агентство Рейтер со ссылкой на американских чиновников."Военные США сбили десятки иранских ракет, направлявшихся в сторону Израиля", - говорится в сообщении агентства.Корпус стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed.В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше".Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.
https://ria.ru/20240414/izrail-1939890632.html
https://ria.ru/20240414/voyna-1939886977.html
израиль
иран
сша
сирия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1a/1918093750_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6d14a848f92c8cafcfdf5d60730e4428.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, вооруженные силы сша, обострение ситуации между ираном и израилем, иран, сша, армия обороны израиля (цахал), министерство обороны сша, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сирия
В мире, Израиль, Вооруженные силы США, Обострение ситуации между Ираном и Израилем, Иран, США, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Министерство обороны США, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Сирия
Американские войска сбили десятки иранских ракет, пишут СМИ
Reuters: войска США сбили десятки ракет Ирана, направлявшихся в сторону Израиля