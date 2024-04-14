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Американские войска сбили десятки иранских ракет, пишут СМИ - РИА Новости, 14.04.2024
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05:52 14.04.2024 (обновлено: 06:23 14.04.2024)
https://ria.ru/20240414/ssha-1939892866.html
Американские войска сбили десятки иранских ракет, пишут СМИ
Американские войска сбили десятки иранских ракет, пишут СМИ - РИА Новости, 14.04.2024
Американские войска сбили десятки иранских ракет, пишут СМИ
ВС США сбили десятки иранских ракет, направлявшихся в сторону Израиля, передает агентство Рейтер со ссылкой на американских чиновников. РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T05:52
2024-04-14T06:23
в мире
израиль
вооруженные силы сша
обострение ситуации между ираном и израилем
иран
сша
армия обороны израиля (цахал)
министерство обороны сша
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. ВС США сбили десятки иранских ракет, направлявшихся в сторону Израиля, передает агентство Рейтер со ссылкой на американских чиновников."Военные США сбили десятки иранских ракет, направлявшихся в сторону Израиля", - говорится в сообщении агентства.Корпус стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed.В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше".Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.
https://ria.ru/20240414/izrail-1939890632.html
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израиль
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сша
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в мире, израиль, вооруженные силы сша, обострение ситуации между ираном и израилем, иран, сша, армия обороны израиля (цахал), министерство обороны сша, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сирия
В мире, Израиль, Вооруженные силы США, Обострение ситуации между Ираном и Израилем, Иран, США, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Министерство обороны США, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Сирия
Американские войска сбили десятки иранских ракет, пишут СМИ

Reuters: войска США сбили десятки ракет Ирана, направлявшихся в сторону Израиля

© Фото : U.S. Army / Staff Sgt. Quince LanfordАмериканские военные на авиабазе Айн аль-Асад в Ираке
Американские военные на авиабазе Айн аль-Асад в Ираке - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
© Фото : U.S. Army / Staff Sgt. Quince Lanford
Американские военные на авиабазе Айн аль-Асад в Ираке. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. ВС США сбили десятки иранских ракет, направлявшихся в сторону Израиля, передает агентство Рейтер со ссылкой на американских чиновников.
"Военные США сбили десятки иранских ракет, направлявшихся в сторону Израиля", - говорится в сообщении агентства.
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
В США боятся, что Израиль может быстро ответить на атаку Ирана, пишут СМИ
05:18
Корпус стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed.
В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше".
Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.
Комплекс ПВО Patriot израильской армии - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
Война в регионе станет неизбежна в случае ответа Израиля, заявили в Иране
04:15
 
В миреИзраильВооруженные силы СШАОбострение ситуации между Ираном и ИзраилемИранСШААрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)Министерство обороны СШАООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуСирия
 
 
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