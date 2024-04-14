Рейтинг@Mail.ru
"Сровняют с землей". В США раскрыли, какой сюрприз Россия подготовила ВСУ - РИА Новости, 14.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:35 14.04.2024 (обновлено: 21:19 14.04.2024)
https://ria.ru/20240414/spetsoperatsiya-1940005400.html
"Сровняют с землей". В США раскрыли, какой сюрприз Россия подготовила ВСУ
"Сровняют с землей". В США раскрыли, какой сюрприз Россия подготовила ВСУ - РИА Новости, 14.04.2024
"Сровняют с землей". В США раскрыли, какой сюрприз Россия подготовила ВСУ
ВС России могут наносить огромный урон украинским позициям при помощи планирующих бомб, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouТube-каналу... РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T19:35
2024-04-14T21:19
специальная военная операция на украине
технологии
россия
алексей леонков
центральное разведывательное управление (цру)
воздушно-космические силы россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0b/1939282388_0:142:3072:1870_1920x0_80_0_0_4ad0090cd8de270f36bb83f72e0b03c9.jpg
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. ВС России могут наносить огромный урон украинским позициям при помощи планирующих бомб, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouТube-каналу Dialogue Works."Применение планирующих бомб стало показательным примером. &lt;…&gt; Сейчас украинская армия находится, по сути, на открытой местности, и ракеты буквально сровняют с землей эти позиции", — отметил он.По словам эксперта, это оружие способно справиться в том числе и с глубоко зарытыми подземными бункерами, если будет такая необходимость. Джонсон также добавил, что Россия приспособилась к противостоянию украинским БПЛА при помощи систем РЭБ на передовой."Россия становится все более искусной в применении всего богатства сил, которыми она располагает", — резюмировал он.ВКС активно применяют в зоне СВО авиабомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК). Боевые самолеты получили возможность наносить удары по укрепрайонам, не подставляясь под огонь зенитных ракетных комплексов противника.Как рассказал в конце марта РИА Новости российский военный эксперт Алексей Леонков, трехтонная авиабомба обладает такой разрушительной силой, что ее можно будет применять для штурма особо укрепленных районов, кроме того, новые технологии превратят ее практически в высокоточное оружие.
https://ria.ru/20240414/ukraina-1939985422.html
https://ria.ru/20240414/merkuris-1939992878.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0b/1939282388_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_31b9ee9bd292436e43fc40bae3a95971.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, россия, алексей леонков, центральное разведывательное управление (цру), воздушно-космические силы россии
Специальная военная операция на Украине, Технологии, Россия, Алексей Леонков, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Воздушно-космические силы России
"Сровняют с землей". В США раскрыли, какой сюрприз Россия подготовила ВСУ

Джонсон: Россия сровняет с землей позиции ВСУ при помощи планирующих бомб

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа САУ "Гиацинт-С" группировки "Центр"
Боевая работа САУ Гиацинт-С группировки Центр - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевая работа САУ "Гиацинт-С" группировки "Центр". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. ВС России могут наносить огромный урон украинским позициям при помощи планирующих бомб, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouТube-каналу Dialogue Works.
"Применение планирующих бомб стало показательным примером. <…> Сейчас украинская армия находится, по сути, на открытой местности, и ракеты буквально сровняют с землей эти позиции", — отметил он.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
"Перестанет существовать". Опасные удары ВСУ вызвали ужас в США
Вчера, 17:04
По словам эксперта, это оружие способно справиться в том числе и с глубоко зарытыми подземными бункерами, если будет такая необходимость. Джонсон также добавил, что Россия приспособилась к противостоянию украинским БПЛА при помощи систем РЭБ на передовой.
"Россия становится все более искусной в применении всего богатства сил, которыми она располагает", — резюмировал он.
ВКС активно применяют в зоне СВО авиабомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК). Боевые самолеты получили возможность наносить удары по укрепрайонам, не подставляясь под огонь зенитных ракетных комплексов противника.
Как рассказал в конце марта РИА Новости российский военный эксперт Алексей Леонков, трехтонная авиабомба обладает такой разрушительной силой, что ее можно будет применять для штурма особо укрепленных районов, кроме того, новые технологии превратят ее практически в высокоточное оружие.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
Возьмут 45 городов. Зеленскому показали, что останется от Украины
Вчера, 18:03
 
Специальная военная операция на УкраинеТехнологииРоссияАлексей ЛеонковЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Воздушно-космические силы России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала