https://ria.ru/20240414/spetsoperatsiya-1940005400.html

"Сровняют с землей". В США раскрыли, какой сюрприз Россия подготовила ВСУ

"Сровняют с землей". В США раскрыли, какой сюрприз Россия подготовила ВСУ - РИА Новости, 14.04.2024

"Сровняют с землей". В США раскрыли, какой сюрприз Россия подготовила ВСУ

ВС России могут наносить огромный урон украинским позициям при помощи планирующих бомб, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouТube-каналу... РИА Новости, 14.04.2024

2024-04-14T19:35

2024-04-14T19:35

2024-04-14T21:19

специальная военная операция на украине

технологии

россия

алексей леонков

центральное разведывательное управление (цру)

воздушно-космические силы россии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0b/1939282388_0:142:3072:1870_1920x0_80_0_0_4ad0090cd8de270f36bb83f72e0b03c9.jpg

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. ВС России могут наносить огромный урон украинским позициям при помощи планирующих бомб, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouТube-каналу Dialogue Works."Применение планирующих бомб стало показательным примером. <…> Сейчас украинская армия находится, по сути, на открытой местности, и ракеты буквально сровняют с землей эти позиции", — отметил он.По словам эксперта, это оружие способно справиться в том числе и с глубоко зарытыми подземными бункерами, если будет такая необходимость. Джонсон также добавил, что Россия приспособилась к противостоянию украинским БПЛА при помощи систем РЭБ на передовой."Россия становится все более искусной в применении всего богатства сил, которыми она располагает", — резюмировал он.ВКС активно применяют в зоне СВО авиабомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК). Боевые самолеты получили возможность наносить удары по укрепрайонам, не подставляясь под огонь зенитных ракетных комплексов противника.Как рассказал в конце марта РИА Новости российский военный эксперт Алексей Леонков, трехтонная авиабомба обладает такой разрушительной силой, что ее можно будет применять для штурма особо укрепленных районов, кроме того, новые технологии превратят ее практически в высокоточное оружие.

https://ria.ru/20240414/ukraina-1939985422.html

https://ria.ru/20240414/merkuris-1939992878.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, россия, алексей леонков, центральное разведывательное управление (цру), воздушно-космические силы россии