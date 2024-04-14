https://ria.ru/20240414/spetsoperatsiya-1939994408.html

Спецоперация, 14 апреля: "Правый сектор"* отправил новобранцев на убой

Спецоперация, 14 апреля: "Правый сектор"* отправил новобранцев на убой - РИА Новости, 14.04.2024

Спецоперация, 14 апреля: "Правый сектор"* отправил новобранцев на убой

Российские силы противовоздушной обороны за время СВО уничтожили более 30 тысяч средств воздушного нападения, выпущенных Киевом, такую статистику привел ко дню... РИА Новости, 14.04.2024

2024-04-14T18:37

2024-04-14T18:37

2024-04-14T18:37

специальная военная операция на украине

россия

сша

украина

алексей леонков

вооруженные силы украины

сцкк

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Российские силы противовоздушной обороны за время СВО уничтожили более 30 тысяч средств воздушного нападения, выпущенных Киевом, такую статистику привел ко дню ПВО, отмечаемому во второе воскресенье апреля, командующий войсками ПВО-ПРО - заместитель Главкома ВКС России Андрей Семёнов. Он пояснил, что среди уничтоженных целей - самолеты тактической авиации, тактические ракеты, снаряды РСЗО, беспилотники и противорадиолокационные ракеты. Семёнов добавил, что были успешно отражены групповые удары противника по Брянску, Курску, Белгороду, Воронежу и объектам в европейской части РФ, в Крыму и Краснодарском крае. По словам командующего, опыт применения средств ПВО в условиях спецоперации учитывается при модернизации противовоздушной обороны. Происходит совершенствование форм и способов применения соединений, воинских частей и подразделений войск ПВО. Кроме того, вырабатываются и внедряются новые подходы к применению имеющейся на вооружении техники. В свою очередь, военный аналитик, ведущий российский специалист в области ПВО Алексей Леонков рассказал РИА Новости, что опыт СВО показал неэффективность западного подхода к построению противовоздушной обороны. По его словам, на Западе создавали интегрированную (или распределенную) систему ПВО, которая, по замыслу НАТО, позволяет распределять на местности как средства обнаружения, так и средства поражения. При этом выведение из строя отдельных элементов не должно приводить к ее обрушению. "Эта система, которая, по замыслу, должна была объединять различные комплексы ПВО с различными характеристиками и различной номенклатурой целей, оказалась неэффективна против наших гиперзвуковых комплексов, наших средств нападения со сниженной радиолокационной заметностью и особенно - нашего подхода к организации комбинированных ударов, включающих различные средства нападения, в том числе БПЛА и ложные цели", - сказал Леонков. Лишились американской артиллерии и немецкой ПВОКак следует из сводки Минобороны РФ, опубликованной в воскресенье, российские военнослужащие за сутки поразили живую силу и технику украинских войск на белгородском, купянском, донецком, авдеевском, южнодонецком и херсонском направлениях. Кроме того, на донецком и авдеевском направлениях отражены восемь контратак противника. ВСУ потеряли при этом до 1225 солдат, а также лишились шести танков, одной БМП, четырех бронетранспортеров, четырех бронированных машин, 155-миллиметровой самоходной артиллерийской установки М109 Paladin и гаубицы М777 производства США, а также Krab польского производства аналогичного калибра, двух 122-миллиметровых САУ "Гвоздика" и четырех 122-миллиметровых гаубиц Д-30, двух станций радиоэлектронной борьбы "Нота" и одной "Анклав". "В ходе контрбатарейной борьбы поражены: 155-миллиметровая самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США, 155-миллиметровая самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, две 152-миллиметровые самоходные артиллерийские установки "Акация", 122-миллиметровая самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и три 122-миллиметровых гаубицы Д-30", - добавили в МО РФ. Авиация и артиллерия группировок войск ВС РФ уничтожили пусковую установку зенитного ракетного комплекса IRIS-T производства ФРГ и склад боеприпасов. Средства российской ПВО в течение суток сбили 41 украинский беспилотник, три управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции и JDAM производства США, а также снаряд HIMARS. Огонь по спасателямПредставительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило, что в воскресенье украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника в Донецке, а также выпустили по городу 11 снарядов калибра 155 миллиметров. Кроме того, семь снарядов калибра 155 миллиметров были выпущены по Никитовскому району Горловки. В Александровке под Донецком при сбросе взрывоопасного предмета с украинского беспилотника на автобус пострадали две женщины. В воскресенье СЦКК уточнил, что из-за атаки беспилотника на дом в Никитском районе Горловки 13 апреля пострадали два сотрудника МЧС России. Они тушили пожар, возникший после сброса взрывоопасного предмета. Полностью уничтожена одна пожарная автоцистерна, еще одна получила повреждения, уточнило МЧС. "Пиксельные"Воздушная тревога в воскресенье была объявлена в Днепропетровской, Николаевской, Кировоградской, Сумской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Как сообщил украинский телеканал "Общественное", на фоне тревоги взрыв прогремел в Харькове. Гендиректор "Укроборонпрома" Герман Сметанин сообщил, что Украина начала совместное с немецким оборонным концерном Rheinmetall производство обширной номенклатуры вооружения и военной техники. Ранее информационное агентство AFP передавало, что концерн объявил о планах строительства четырех предприятий на Украине. Украинское военное командование начало проверки в отношении 67-й отдельной механизированной бригады ВСУ после потери некоторых позиций в направлении Часова Яра в ДНР, сообщила в воскресенье "Украинская правда". По данным издания, военное руководство разных уровней интересовало, почему на направлении Часова Яра "проседает" такое мотивированное подразделение. По данным издания, одной из причин, обнаруженных проверкой, оказались проблемы внутри самой бригады. Управление отделяло от военнослужащих из "Правого сектора"* тех, кто перевелся к ним недавно. Их называли "пиксельными", отношение к ним было явно хуже: их первыми отправляли в бой, в результате за неимением опыта они теряли позиции.* Запрещенная в России экстремистская организация.

https://ria.ru/20240414/kiev-1939990755.html

https://ria.ru/20240414/ssha-1939974167.html

https://ria.ru/20240414/merkuris-1939992878.html

https://ria.ru/20240414/ukraina-1939985422.html

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