https://ria.ru/20240414/spetsoperatsiya-1939954285.html
Российские военные отразили семь контратак ВСУ на Авдеевском направлении
Российские военные отразили семь контратак ВСУ на Авдеевском направлении - РИА Новости, 14.04.2024
Российские военные отразили семь контратак ВСУ на Авдеевском направлении
Войска Украины потеряли за сутки на авдеевском направлении около 460 военнослужащих, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T13:23
2024-04-14T13:23
2024-04-14T15:19
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
авдеевка
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Войска Украины потеряли за сутки на авдеевском направлении около 460 военнослужащих, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.На Авдеевском направлении подразделения группировки войск "Центр" активными действиями улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике 24-й и 115-й механизированных бригад ВСУ в районе населенного пункта Новокалиново Донецкой Народной Республики. Кроме того, отражены семь контратак формирований 25-й воздушно-десантной, 68-й, 71-й егерской, 59-й мотопехотной, 23-й, 24-й, 115-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Первомайское, Водяное, Новобахмутовка, Уманское и Бердычи Донецкой Народной Республики."Противник потерял до 460 военнослужащих, шесть танков, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также 122-мм гаубицу Д-30", - отметили в министерстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, авдеевка, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Авдеевка, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские военные отразили семь контратак ВСУ на Авдеевском направлении
МО: на Авдеевском направлении ВСУ за сутки потеряли до 460 военных и 6 танков