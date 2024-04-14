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Российские военные отразили семь контратак ВСУ на Авдеевском направлении - РИА Новости, 14.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:23 14.04.2024 (обновлено: 15:19 14.04.2024)
https://ria.ru/20240414/spetsoperatsiya-1939954285.html
Российские военные отразили семь контратак ВСУ на Авдеевском направлении
Российские военные отразили семь контратак ВСУ на Авдеевском направлении - РИА Новости, 14.04.2024
Российские военные отразили семь контратак ВСУ на Авдеевском направлении
Войска Украины потеряли за сутки на авдеевском направлении около 460 военнослужащих, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T13:23
2024-04-14T15:19
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
авдеевка
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Войска Украины потеряли за сутки на авдеевском направлении около 460 военнослужащих, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.На Авдеевском направлении подразделения группировки войск "Центр" активными действиями улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике 24-й и 115-й механизированных бригад ВСУ в районе населенного пункта Новокалиново Донецкой Народной Республики. Кроме того, отражены семь контратак формирований 25-й воздушно-десантной, 68-й, 71-й егерской, 59-й мотопехотной, 23-й, 24-й, 115-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Первомайское, Водяное, Новобахмутовка, Уманское и Бердычи Донецкой Народной Республики."Противник потерял до 460 военнослужащих, шесть танков, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также 122-мм гаубицу Д-30", - отметили в министерстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
авдеевка
донецкая народная республика
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безопасность, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, авдеевка, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Авдеевка, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские военные отразили семь контратак ВСУ на Авдеевском направлении

МО: на Авдеевском направлении ВСУ за сутки потеряли до 460 военных и 6 танков

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в зоне проведения спецоперации
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Войска Украины потеряли за сутки на авдеевском направлении около 460 военнослужащих, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.
На Авдеевском направлении подразделения группировки войск "Центр" активными действиями улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике 24-й и 115-й механизированных бригад ВСУ в районе населенного пункта Новокалиново Донецкой Народной Республики. Кроме того, отражены семь контратак формирований 25-й воздушно-десантной, 68-й, 71-й егерской, 59-й мотопехотной, 23-й, 24-й, 115-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Первомайское, Водяное, Новобахмутовка, Уманское и Бердычи Донецкой Народной Республики.
"Противник потерял до 460 военнослужащих, шесть танков, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также 122-мм гаубицу Д-30", - отметили в министерстве.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФАвдеевкаДонецкая Народная РеспубликаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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