https://ria.ru/20240414/spetsoperatsiya-1939954285.html

Российские военные отразили семь контратак ВСУ на Авдеевском направлении

Российские военные отразили семь контратак ВСУ на Авдеевском направлении - РИА Новости, 14.04.2024

Российские военные отразили семь контратак ВСУ на Авдеевском направлении

Войска Украины потеряли за сутки на авдеевском направлении около 460 военнослужащих, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. РИА Новости, 14.04.2024

2024-04-14T13:23

2024-04-14T13:23

2024-04-14T15:19

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

авдеевка

донецкая народная республика

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Войска Украины потеряли за сутки на авдеевском направлении около 460 военнослужащих, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.На Авдеевском направлении подразделения группировки войск "Центр" активными действиями улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике 24-й и 115-й механизированных бригад ВСУ в районе населенного пункта Новокалиново Донецкой Народной Республики. Кроме того, отражены семь контратак формирований 25-й воздушно-десантной, 68-й, 71-й егерской, 59-й мотопехотной, 23-й, 24-й, 115-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Первомайское, Водяное, Новобахмутовка, Уманское и Бердычи Донецкой Народной Республики."Противник потерял до 460 военнослужащих, шесть танков, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также 122-мм гаубицу Д-30", - отметили в министерстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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авдеевка

донецкая народная республика

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Ольга Фомченкова

безопасность, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, авдеевка, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф)