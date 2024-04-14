https://ria.ru/20240414/spetsoperatsiya-1939952281.html

Российская ПВО сбила 41 украинский беспилотник за сутки

Российская ПВО сбила 41 украинский беспилотник за сутки - РИА Новости, 14.04.2024

Российская ПВО сбила 41 украинский беспилотник за сутки

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 41 украинский беспилотник, 3 управляемые авиабомбы и один снаряд РСЗО, сообщили в воскресенье в пресс-службе... РИА Новости, 14.04.2024

2024-04-14T13:09

2024-04-14T13:09

2024-04-14T15:18

специальная военная операция на украине

россия

франция

сша

безопасность

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 41 украинский беспилотник, 3 управляемые авиабомбы и один снаряд РСЗО, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбит 41 украинский беспилотный летательный аппарат, три управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции и JDAM производства США, а также реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США", - говорится в сообщении. Всего с начала спецоперации было уничтожено 583 украинских военных самолета, 270 вертолетов, 20 867 беспилотных летательных аппаратов, 502 зенитных ракетных комплекса, 15 782 танка и других боевых бронированных машин, 1266 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8866 орудий полевой артиллерии и минометов, а также21 010 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, франция, сша, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)