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Российская ПВО сбила 41 украинский беспилотник за сутки - РИА Новости, 14.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:09 14.04.2024 (обновлено: 15:18 14.04.2024)
https://ria.ru/20240414/spetsoperatsiya-1939952281.html
Российская ПВО сбила 41 украинский беспилотник за сутки
Российская ПВО сбила 41 украинский беспилотник за сутки - РИА Новости, 14.04.2024
Российская ПВО сбила 41 украинский беспилотник за сутки
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 41 украинский беспилотник, 3 управляемые авиабомбы и один снаряд РСЗО, сообщили в воскресенье в пресс-службе... РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T13:09
2024-04-14T15:18
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 41 украинский беспилотник, 3 управляемые авиабомбы и один снаряд РСЗО, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбит 41 украинский беспилотный летательный аппарат, три управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции и JDAM производства США, а также реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США", - говорится в сообщении. Всего с начала спецоперации было уничтожено 583 украинских военных самолета, 270 вертолетов, 20 867 беспилотных летательных аппаратов, 502 зенитных ракетных комплекса, 15 782 танка и других боевых бронированных машин, 1266 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8866 орудий полевой артиллерии и минометов, а также21 010 единиц специальной военной автомобильной техники.
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россия, франция, сша, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Франция, США, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российская ПВО сбила 41 украинский беспилотник за сутки

МО: российская ПВО за сутки сбила 41 украинский беспилотник и один снаряд РСЗО

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомандный пункт в составе зенитно-ракетной системы
Командный пункт в составе зенитно-ракетной системы - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Командный пункт в составе зенитно-ракетной системы. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 41 украинский беспилотник, 3 управляемые авиабомбы и один снаряд РСЗО, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбит 41 украинский беспилотный летательный аппарат, три управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции и JDAM производства США, а также реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США", - говорится в сообщении.
Всего с начала спецоперации было уничтожено 583 украинских военных самолета, 270 вертолетов, 20 867 беспилотных летательных аппаратов, 502 зенитных ракетных комплекса, 15 782 танка и других боевых бронированных машин, 1266 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8866 орудий полевой артиллерии и минометов, а также21 010 единиц специальной военной автомобильной техники.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияФранцияСШАБезопасностьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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