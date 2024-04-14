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ВС России улучшили положение по переднему краю на Купянском направлении
ВС России улучшили положение по переднему краю на Купянском направлении - РИА Новости, 14.04.2024
ВС России улучшили положение по переднему краю на Купянском направлении
Войска Украины потеряли за сутки на Купянском направлении около 30 военнослужащих, сообщили в воскресенье в Минобороны России. РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T13:07
2024-04-14T13:07
2024-04-14T16:45
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Войска Украины потеряли за сутки на Купянском направлении около 30 военнослужащих, сообщили в воскресенье в Минобороны России.Указывается, что на Купянском направлении подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю, нанесли огневое поражение живой силе и технике 57-й мотопехотной, 144-й пехотной, 14-й, 21-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Загоруйковка Харьковской области, Стельмаховка Луганской Народной Республики и Терны Донецкой Народной Республики."Потери противника составили до 30 военнослужащих, боевая машина пехоты, четыре бронетранспортера, две боевые бронированные машины "Козак", два автомобиля, две 122-миллиметровые самоходные артиллерийские установки "Гвоздика" и 122-миллиметровая гаубица Д-30", — сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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ВС России улучшили положение по переднему краю на Купянском направлении
МО: ВС РФ улучшили положение по переднему краю на Купянском направлении