https://ria.ru/20240414/spetsoperatsiya-1939951647.html

ВС России улучшили положение по переднему краю на Купянском направлении

ВС России улучшили положение по переднему краю на Купянском направлении - РИА Новости, 14.04.2024

ВС России улучшили положение по переднему краю на Купянском направлении

Войска Украины потеряли за сутки на Купянском направлении около 30 военнослужащих, сообщили в воскресенье в Минобороны России. РИА Новости, 14.04.2024

2024-04-14T13:07

2024-04-14T13:07

2024-04-14T16:45

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Войска Украины потеряли за сутки на Купянском направлении около 30 военнослужащих, сообщили в воскресенье в Минобороны России.Указывается, что на Купянском направлении подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю, нанесли огневое поражение живой силе и технике 57-й мотопехотной, 144-й пехотной, 14-й, 21-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Загоруйковка Харьковской области, Стельмаховка Луганской Народной Республики и Терны Донецкой Народной Республики."Потери противника составили до 30 военнослужащих, боевая машина пехоты, четыре бронетранспортера, две боевые бронированные машины "Козак", два автомобиля, две 122-миллиметровые самоходные артиллерийские установки "Гвоздика" и 122-миллиметровая гаубица Д-30", — сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

безопасность, россия, вооруженные силы украины, харьковская область, украина, вооруженные силы рф