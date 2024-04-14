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ВС России улучшили положение по переднему краю на Купянском направлении - РИА Новости, 14.04.2024
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13:07 14.04.2024 (обновлено: 16:45 14.04.2024)
https://ria.ru/20240414/spetsoperatsiya-1939951647.html
ВС России улучшили положение по переднему краю на Купянском направлении
ВС России улучшили положение по переднему краю на Купянском направлении - РИА Новости, 14.04.2024
ВС России улучшили положение по переднему краю на Купянском направлении
Войска Украины потеряли за сутки на Купянском направлении около 30 военнослужащих, сообщили в воскресенье в Минобороны России. РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T13:07
2024-04-14T16:45
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
харьковская область
украина
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Войска Украины потеряли за сутки на Купянском направлении около 30 военнослужащих, сообщили в воскресенье в Минобороны России.Указывается, что на Купянском направлении подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю, нанесли огневое поражение живой силе и технике 57-й мотопехотной, 144-й пехотной, 14-й, 21-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Загоруйковка Харьковской области, Стельмаховка Луганской Народной Республики и Терны Донецкой Народной Республики."Потери противника составили до 30 военнослужащих, боевая машина пехоты, четыре бронетранспортера, две боевые бронированные машины "Козак", два автомобиля, две 122-миллиметровые самоходные артиллерийские установки "Гвоздика" и 122-миллиметровая гаубица Д-30", — сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, россия, вооруженные силы украины, харьковская область, украина, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Харьковская область, Украина, Вооруженные силы РФ
ВС России улучшили положение по переднему краю на Купянском направлении

МО: ВС РФ улучшили положение по переднему краю на Купянском направлении

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Войска Украины потеряли за сутки на Купянском направлении около 30 военнослужащих, сообщили в воскресенье в Минобороны России.
Указывается, что на Купянском направлении подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю, нанесли огневое поражение живой силе и технике 57-й мотопехотной, 144-й пехотной, 14-й, 21-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Загоруйковка Харьковской области, Стельмаховка Луганской Народной Республики и Терны Донецкой Народной Республики.
"Потери противника составили до 30 военнослужащих, боевая машина пехоты, четыре бронетранспортера, две боевые бронированные машины "Козак", два автомобиля, две 122-миллиметровые самоходные артиллерийские установки "Гвоздика" и 122-миллиметровая гаубица Д-30", — сказали в ведомстве.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВооруженные силы УкраиныХарьковская областьУкраинаВооруженные силы РФ
 
 
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