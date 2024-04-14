https://ria.ru/20240414/spetsoperatsiya-1939951407.html

Киев потерял на Белгородском направлении до 60 военнослужащих за сутки

Киев потерял на Белгородском направлении до 60 военнослужащих за сутки - РИА Новости, 14.04.2024

Киев потерял на Белгородском направлении до 60 военнослужащих за сутки

Войска Украины потеряли за сутки на Белгородском направлении около 60 военнослужащих, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. РИА Новости, 14.04.2024

2024-04-14T13:05

2024-04-14T13:05

2024-04-14T15:17

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

белгородская область

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Войска Украины потеряли за сутки на Белгородском направлении около 60 военнослужащих, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.На Белгородском направлении подразделения группировки войск "Север" при поддержке авиации и артиллерии поразили живую силу и технику ВСУ в районах населенных пунктов Терновая, Гатище Харьковской области и Радское Сумской области."Противник потерял до 60 военнослужащих, четыре автомобиля, 155 мм самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin производства США и станцию радиоэлектронной борьбы "Нота", - сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, белгородская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)