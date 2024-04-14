https://ria.ru/20240414/spetsoperatsiya-1939951407.html
Киев потерял на Белгородском направлении до 60 военнослужащих за сутки
Киев потерял на Белгородском направлении до 60 военнослужащих за сутки - РИА Новости, 14.04.2024
Киев потерял на Белгородском направлении до 60 военнослужащих за сутки
Войска Украины потеряли за сутки на Белгородском направлении около 60 военнослужащих, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T13:05
2024-04-14T13:05
2024-04-14T15:17
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
белгородская область
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Войска Украины потеряли за сутки на Белгородском направлении около 60 военнослужащих, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.На Белгородском направлении подразделения группировки войск "Север" при поддержке авиации и артиллерии поразили живую силу и технику ВСУ в районах населенных пунктов Терновая, Гатище Харьковской области и Радское Сумской области."Противник потерял до 60 военнослужащих, четыре автомобиля, 155 мм самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin производства США и станцию радиоэлектронной борьбы "Нота", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, белгородская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Белгородская область, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Киев потерял на Белгородском направлении до 60 военнослужащих за сутки
МО РФ: на Белгородском направлении ВСУ потеряли до 60 военных и технику