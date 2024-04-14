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Российский минометный расчет победил украинский на Херсонском направлении
Российский минометный расчет победил украинский на Херсонском направлении - РИА Новости, 14.04.2024
Российский минометный расчет победил украинский на Херсонском направлении
Расчет 82-миллиметрового миномета "Поднос" морских пехотинцев Черноморского флота уничтожил миномет ВСУ на правом берегу Днепра, сообщили журналистам в... РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T05:07
2024-04-14T05:07
2024-04-14T05:18
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 14 апр — РИА Новости. Расчет 82-миллиметрового миномета "Поднос" морских пехотинцев Черноморского флота уничтожил миномет ВСУ на правом берегу Днепра, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "Расчет российского 82-миллиметрового миномета "Поднос" морских пехотинцев Черноморского флота уничтожил миномет украинской армии, действовавший на правом берегу Днепра на херсонском направлении. У расчета миномета были буквально считанные минуты на занятие огневой позиции, вычисление исходных данных для стрельбы и произведения первого выстрела. В результате огня миномет противника был уничтожен", — рассказали в военном ведомстве. Отмечается, что подразделения ВСУ не оставляют попыток высадки на левый берег Днепра, однако благодаря слаженной работе подразделений группировки войск "Днепр", в том числе отдельного гвардейского соединения морской пехоты Черноморского флота, все группы врага уничтожаются на подходе к берегу. Благодаря габаритам и весу минометы "Поднос" могут транспортироваться в разобранном виде расчетами из четырех военнослужащих. Максимальная дальность стрельбы всеми имеющимися минами калибра 82 миллиметра составляет 6 километров.
https://ria.ru/20240414/vsu-1939883668.html
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россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Российский минометный расчет победил украинский на Херсонском направлении
МО: морпехи Черноморского флота уничтожили миномет ВСУ на правом берегу Днепра
ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 14 апр — РИА Новости. Расчет 82-миллиметрового миномета "Поднос" морских пехотинцев Черноморского флота уничтожил миномет ВСУ на правом берегу Днепра, сообщили журналистам в министерстве обороны России.
"Расчет российского 82-миллиметрового миномета "Поднос" морских пехотинцев Черноморского флота уничтожил миномет украинской армии, действовавший на правом берегу Днепра на херсонском направлении. У расчета миномета были буквально считанные минуты на занятие огневой позиции, вычисление исходных данных для стрельбы и произведения первого выстрела. В результате огня миномет противника был уничтожен", — рассказали в военном ведомстве.
Отмечается, что подразделения ВСУ не оставляют попыток высадки на левый берег Днепра, однако благодаря слаженной работе подразделений группировки войск "Днепр", в том числе отдельного гвардейского соединения морской пехоты Черноморского флота, все группы врага уничтожаются на подходе к берегу.
Благодаря габаритам и весу минометы "Поднос" могут транспортироваться в разобранном виде расчетами из четырех военнослужащих. Максимальная дальность стрельбы всеми имеющимися минами калибра 82 миллиметра составляет 6 километров.