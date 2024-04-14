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Путин проведет совещания с членами правительства и Совбеза - РИА Новости, 14.04.2024
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14:33 14.04.2024
https://ria.ru/20240414/soveschanie-1939963983.html
Путин проведет совещания с членами правительства и Совбеза
Путин проведет совещания с членами правительства и Совбеза - РИА Новости, 14.04.2024
Путин проведет совещания с членами правительства и Совбеза
Президент России Владимир Путин проведет на неделе совещание с членами правительства и совещание с членами Совбеза РФ, рассказали в программе "Москва. Кремль... РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T14:33
2024-04-14T14:33
политика
россия
владимир путин
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проведет на неделе совещание с членами правительства и совещание с членами Совбеза РФ, рассказали в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1". "Ежедневные рабочие встречи с акцентом на работу с регионами, совещание с членами правительства, совещание с членами Совета безопасности", - рассказали в программе о графике главы государства.
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политика, россия, владимир путин
Политика, Россия, Владимир Путин
Путин проведет совещания с членами правительства и Совбеза

Путин на неделе проведет совещания с членами правительства и Совбеза

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проведет на неделе совещание с членами правительства и совещание с членами Совбеза РФ, рассказали в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".
"Ежедневные рабочие встречи с акцентом на работу с регионами, совещание с членами правительства, совещание с членами Совета безопасности", - рассказали в программе о графике главы государства.
Президент России Владимир Путин выступает с посланием Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
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