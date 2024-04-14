https://ria.ru/20240414/soveschanie-1939963983.html

Путин проведет совещания с членами правительства и Совбеза

Путин проведет совещания с членами правительства и Совбеза - РИА Новости, 14.04.2024

Путин проведет совещания с членами правительства и Совбеза

Президент России Владимир Путин проведет на неделе совещание с членами правительства и совещание с членами Совбеза РФ, рассказали в программе "Москва. Кремль... РИА Новости, 14.04.2024

2024-04-14T14:33

2024-04-14T14:33

2024-04-14T14:33

политика

россия

владимир путин

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проведет на неделе совещание с членами правительства и совещание с членами Совбеза РФ, рассказали в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1". "Ежедневные рабочие встречи с акцентом на работу с регионами, совещание с членами правительства, совещание с членами Совета безопасности", - рассказали в программе о графике главы государства.

https://ria.ru/20240301/rossiya-1930373331.html

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политика, россия, владимир путин