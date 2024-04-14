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В конгрессе США рассмотрят законопроект о помощи Израилю - РИА Новости, 14.04.2024
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02:02 14.04.2024
https://ria.ru/20240414/skaliz-1939876267.html
В конгрессе США рассмотрят законопроект о помощи Израилю
В конгрессе США рассмотрят законопроект о помощи Израилю - РИА Новости, 14.04.2024
В конгрессе США рассмотрят законопроект о помощи Израилю
Палата представителей США в свете атаки Ирана на Израиль на следующей неделе рассмотрит законопроект о помощи Израилю, детали будут обнародованы позднее,... РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T02:02
2024-04-14T02:02
в мире
иран
израиль
сирия
стив скализ
армия обороны израиля (цахал)
министерство обороны сша
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ВАШИНГТОН, 14 апр - РИА Новости. Палата представителей США в свете атаки Ирана на Израиль на следующей неделе рассмотрит законопроект о помощи Израилю, детали будут обнародованы позднее, сообщил лидер республиканского большинства в палате Стив Скализ. "Палата представителей... рассмотрит законопроект, который поддерживает нашего союзника Израиль", - написал Скализ в соцсети Х, отметив, что инициатива также привлечет к ответственности Иран и поддерживаемые им группировки. Подробную информацию Скализ обещал обнародовать позднее. Корпус стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed. В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше". Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.
https://ria.ru/20240414/oon-1939874631.html
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в мире, иран, израиль, сирия, стив скализ, армия обороны израиля (цахал), министерство обороны сша, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, конгресс сша, обострение ситуации между ираном и израилем
В мире, Иран, Израиль, Сирия, Стив Скализ, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Министерство обороны США, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Конгресс США, Обострение ситуации между Ираном и Израилем
В конгрессе США рассмотрят законопроект о помощи Израилю

Скализ: палата представителей США рассмотрит законопроект о помощи Израилю

© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 14 апр - РИА Новости. Палата представителей США в свете атаки Ирана на Израиль на следующей неделе рассмотрит законопроект о помощи Израилю, детали будут обнародованы позднее, сообщил лидер республиканского большинства в палате Стив Скализ.
"Палата представителей... рассмотрит законопроект, который поддерживает нашего союзника Израиль", - написал Скализ в соцсети Х, отметив, что инициатива также привлечет к ответственности Иран и поддерживаемые им группировки.
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Подробную информацию Скализ обещал обнародовать позднее.
Корпус стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed.
В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше".
Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.
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В миреИранИзраильСирияСтив СкализАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)Министерство обороны СШАООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуКонгресс СШАОбострение ситуации между Ираном и Израилем
 
 
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