https://ria.ru/20240414/skaliz-1939876267.html

В конгрессе США рассмотрят законопроект о помощи Израилю

В конгрессе США рассмотрят законопроект о помощи Израилю - РИА Новости, 14.04.2024

В конгрессе США рассмотрят законопроект о помощи Израилю

Палата представителей США в свете атаки Ирана на Израиль на следующей неделе рассмотрит законопроект о помощи Израилю, детали будут обнародованы позднее,... РИА Новости, 14.04.2024

2024-04-14T02:02

2024-04-14T02:02

2024-04-14T02:02

в мире

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ВАШИНГТОН, 14 апр - РИА Новости. Палата представителей США в свете атаки Ирана на Израиль на следующей неделе рассмотрит законопроект о помощи Израилю, детали будут обнародованы позднее, сообщил лидер республиканского большинства в палате Стив Скализ. "Палата представителей... рассмотрит законопроект, который поддерживает нашего союзника Израиль", - написал Скализ в соцсети Х, отметив, что инициатива также привлечет к ответственности Иран и поддерживаемые им группировки. Подробную информацию Скализ обещал обнародовать позднее. Корпус стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed. В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше". Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.

https://ria.ru/20240414/oon-1939874631.html

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