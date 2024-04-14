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Симоньян оценила уверенность Успенской в непобедимости России - РИА Новости, 14.04.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
22:43 14.04.2024 (обновлено: 22:54 14.04.2024)
https://ria.ru/20240414/simonyan-1940024165.html
Симоньян оценила уверенность Успенской в непобедимости России
Симоньян оценила уверенность Успенской в непобедимости России - РИА Новости, 14.04.2024
Симоньян оценила уверенность Успенской в непобедимости России
Певица Любовь Успенская уверена в непобедимости России, заявила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире... РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T22:43
2024-04-14T22:54
культура
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маргарита симоньян
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любовь успенская
новости культуры
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ВЛАДИВОСТОК, 14 апр — РИА Новости. Певица Любовь Успенская уверена в непобедимости России, заявила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".Ранее в эфире медиаменеджер сказала, что хочет передать привет от "одной еврейской женщины, замечательной Любови Залмановны Успенской"."И вот она несколько раз вчера сказала: "Мы — непобедимы. Нас победить нельзя" &lt;...&gt; Она из личных средств платит премии тем, кто подобьет "Леопард", например, танк. И она просила передать всей нашей аудитории, которая вся, конечно, ее знает, и значительная часть ее любит, как она сказала &lt;...&gt; "Даже если корабль моей страны даст течь и вдруг будет тонуть, я никуда не побегу. И буду делать все для того, чтобы его спасать". Всем бы так. Вот это и есть наши люди — еврейская женщина Люба Успенская, огромное количество людей, которые отзываются на наш призыв помогать Белгороду, СВО, новым регионам. Сейчас Оренбуржье и другие регионы, которые топит и еще может затопить", — рассказала Симоньян. Она также напомнила, что певица родилась и выросла в Киеве, в юности уехала за границу, где прожила почти 20 лет. "Прожила в Италии, в Америке, сделала там прекрасную карьеру. И вернулась в Россию уже при Путине, и живет в России", — подчеркнула главред.
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россия, белгород, киев, маргарита симоньян, владимир соловьев (телеведущий), любовь успенская, новости культуры
Культура, Россия, Белгород, Киев, Маргарита Симоньян, Владимир Соловьев (телеведущий), Любовь Успенская, Новости культуры
Симоньян оценила уверенность Успенской в непобедимости России

Симоньян: Успенская уверена в непобедимости России

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкПевица Любовь Успенская
Певица Любовь Успенская - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
© РИА Новости / Нина Зотина
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Певица Любовь Успенская. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 14 апр — РИА Новости. Певица Любовь Успенская уверена в непобедимости России, заявила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".
Ранее в эфире медиаменеджер сказала, что хочет передать привет от "одной еврейской женщины, замечательной Любови Залмановны Успенской".
"И вот она несколько раз вчера сказала: "Мы — непобедимы. Нас победить нельзя" <...> Она из личных средств платит премии тем, кто подобьет "Леопард", например, танк. И она просила передать всей нашей аудитории, которая вся, конечно, ее знает, и значительная часть ее любит, как она сказала <...> "Даже если корабль моей страны даст течь и вдруг будет тонуть, я никуда не побегу. И буду делать все для того, чтобы его спасать". Всем бы так. Вот это и есть наши люди — еврейская женщина Люба Успенская, огромное количество людей, которые отзываются на наш призыв помогать Белгороду, СВО, новым регионам. Сейчас Оренбуржье и другие регионы, которые топит и еще может затопить", — рассказала Симоньян.
Она также напомнила, что певица родилась и выросла в Киеве, в юности уехала за границу, где прожила почти 20 лет.
"Прожила в Италии, в Америке, сделала там прекрасную карьеру. И вернулась в Россию уже при Путине, и живет в России", — подчеркнула главред.
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