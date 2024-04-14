https://ria.ru/20240414/signal-1939870245.html
Flightradar: самолет ВВС США снижается над Катаром после аварийного сигнала
Flightradar: самолет ВВС США снижается над Катаром после аварийного сигнала - РИА Новости, 14.04.2024
Flightradar: самолет ВВС США снижается над Катаром после аварийного сигнала
Реактивный самолет-заправщик ВВС США KC-135R Stratotanker подает аварийный сигнал и идет на посадку над Катаром, следует из онлайн-карты портала Flightradar. РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T01:11
2024-04-14T01:11
2024-04-14T01:11
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Реактивный самолет-заправщик ВВС США KC-135R Stratotanker подает аварийный сигнал и идет на посадку над Катаром, следует из онлайн-карты портала Flightradar. Согласно данным портала, самолет подает сигнал 7700, означающий "общую чрезвычайную ситуацию". Дополнительных данных о причине сигнала не приводится. Самолет снижается неподалеку от аэропорта города Доха.
https://ria.ru/20240414/nbc-1939867910.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, катар
Flightradar: самолет ВВС США снижается над Катаром после аварийного сигнала
Flightradar: самолет ВВС США подал аварийный сигнал, снижается над Катаром