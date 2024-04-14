https://ria.ru/20240414/signal-1939870245.html

Flightradar: самолет ВВС США снижается над Катаром после аварийного сигнала

Flightradar: самолет ВВС США снижается над Катаром после аварийного сигнала - РИА Новости, 14.04.2024

Flightradar: самолет ВВС США снижается над Катаром после аварийного сигнала

Реактивный самолет-заправщик ВВС США KC-135R Stratotanker подает аварийный сигнал и идет на посадку над Катаром, следует из онлайн-карты портала Flightradar. РИА Новости, 14.04.2024

2024-04-14T01:11

2024-04-14T01:11

2024-04-14T01:11

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катар

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Реактивный самолет-заправщик ВВС США KC-135R Stratotanker подает аварийный сигнал и идет на посадку над Катаром, следует из онлайн-карты портала Flightradar. Согласно данным портала, самолет подает сигнал 7700, означающий "общую чрезвычайную ситуацию". Дополнительных данных о причине сигнала не приводится. Самолет снижается неподалеку от аэропорта города Доха.

https://ria.ru/20240414/nbc-1939867910.html

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Максим Горбачев

в мире, сша, катар