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Flightradar: самолет ВВС США снижается над Катаром после аварийного сигнала - РИА Новости, 14.04.2024
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01:11 14.04.2024
https://ria.ru/20240414/signal-1939870245.html
Flightradar: самолет ВВС США снижается над Катаром после аварийного сигнала
Flightradar: самолет ВВС США снижается над Катаром после аварийного сигнала - РИА Новости, 14.04.2024
Flightradar: самолет ВВС США снижается над Катаром после аварийного сигнала
Реактивный самолет-заправщик ВВС США KC-135R Stratotanker подает аварийный сигнал и идет на посадку над Катаром, следует из онлайн-карты портала Flightradar. РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T01:11
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Реактивный самолет-заправщик ВВС США KC-135R Stratotanker подает аварийный сигнал и идет на посадку над Катаром, следует из онлайн-карты портала Flightradar. Согласно данным портала, самолет подает сигнал 7700, означающий "общую чрезвычайную ситуацию". Дополнительных данных о причине сигнала не приводится. Самолет снижается неподалеку от аэропорта города Доха.
https://ria.ru/20240414/nbc-1939867910.html
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в мире, сша, катар
В мире, США, Катар
Flightradar: самолет ВВС США снижается над Катаром после аварийного сигнала

Flightradar: самолет ВВС США подал аварийный сигнал, снижается над Катаром

© Фото : U.S. Air Force/Kevin RobertsonАмериканский самолет-заправщик KC-135 Stratotanker дозаправляет истребитель F-22 "Раптор"
Американский самолет-заправщик KC-135 Stratotanker дозаправляет истребитель F-22 Раптор - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
© Фото : U.S. Air Force/Kevin Robertson
Американский самолет-заправщик KC-135 Stratotanker дозаправляет истребитель F-22 "Раптор" . Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Реактивный самолет-заправщик ВВС США KC-135R Stratotanker подает аварийный сигнал и идет на посадку над Катаром, следует из онлайн-карты портала Flightradar.
Согласно данным портала, самолет подает сигнал 7700, означающий "общую чрезвычайную ситуацию". Дополнительных данных о причине сигнала не приводится.
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00:50
Самолет снижается неподалеку от аэропорта города Доха.
 
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