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В районе села Темляки в Курганской области растет уровень воды - РИА Новости, 14.04.2024
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10:29 14.04.2024
https://ria.ru/20240414/shumkov-1939926273.html
В районе села Темляки в Курганской области растет уровень воды
В районе села Темляки в Курганской области растет уровень воды - РИА Новости, 14.04.2024
В районе села Темляки в Курганской области растет уровень воды
Уровень воды в районе села Темляки в Кетовском муниципальном округе Курганской области растет, напор и скорость течения тоже, сообщил в воскресенье губернатор... РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T10:29
2024-04-14T10:29
происшествия
курганская область
курган
вадим шумков
наводнения в россии — 2024
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ЧЕЛЯБИНСК, 14 апр – РИА Новости. Уровень воды в районе села Темляки в Кетовском муниципальном округе Курганской области растет, напор и скорость течения тоже, сообщил в воскресенье губернатор региона Вадим Шумков в Telegram-канале. "Кетовский округ. Район села Темляки. Уровень воды растет, напор и скорость течения тоже. Земляки, уходите из подтапливаемых территорий. Берите с собой родственников, документы и ценные вещи и уходите", - написал он . Шумков добавил, что, если есть проблемы с размещением, можно прийти в ПВР. В Курганской области введен режим ЧС областного масштаба. Согласно прогнозу главного управления МЧС РФ на паводкоопасный период, на территории области могут быть затоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек. По данным МЧС, на утро воскресенья в регионе подтоплены 304 жилых дома и 473 приусадебных участка, уточнили в МЧС. Более 7,1 тысячи человек превентивно эвакуированы из-за паводка, 885 человек находятся в пунктах временного размещения. Пик паводка в Кургане прогнозируется на 14-15 апреля. Уровень воды в селе Звериноголовское, где ситуация была самая серьезная, в пятницу стал снижаться "по сантиметру-два, уходя на Курган", отмечал глава региона.
https://ria.ru/20240413/kurgan-1939764322.html
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происшествия, курганская область, курган, вадим шумков, наводнения в россии — 2024
Происшествия, Курганская область, Курган, Вадим Шумков, Наводнения в России — 2024
В районе села Темляки в Курганской области растет уровень воды

Шумков: в районе села Темляки растут уровень воды и скорость течения

© Шумков/TelegramСело Темляки в Курганской области
Село Темляки в Курганской области
© Шумков/Telegram
Село Темляки в Курганской области
Читать ria.ru в
ЧЕЛЯБИНСК, 14 апр – РИА Новости. Уровень воды в районе села Темляки в Кетовском муниципальном округе Курганской области растет, напор и скорость течения тоже, сообщил в воскресенье губернатор региона Вадим Шумков в Telegram-канале.
"Кетовский округ. Район села Темляки. Уровень воды растет, напор и скорость течения тоже. Земляки, уходите из подтапливаемых территорий. Берите с собой родственников, документы и ценные вещи и уходите", - написал он .
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Шумков добавил, что, если есть проблемы с размещением, можно прийти в ПВР.
В Курганской области введен режим ЧС областного масштаба. Согласно прогнозу главного управления МЧС РФ на паводкоопасный период, на территории области могут быть затоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек.
По данным МЧС, на утро воскресенья в регионе подтоплены 304 жилых дома и 473 приусадебных участка, уточнили в МЧС. Более 7,1 тысячи человек превентивно эвакуированы из-за паводка, 885 человек находятся в пунктах временного размещения.
Пик паводка в Кургане прогнозируется на 14-15 апреля. Уровень воды в селе Звериноголовское, где ситуация была самая серьезная, в пятницу стал снижаться "по сантиметру-два, уходя на Курган", отмечал глава региона.
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ПроисшествияКурганская областьКурганВадим ШумковНаводнения в России — 2024
 
 
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