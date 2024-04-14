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Шольц осудил атаку Ирана на Израиль - РИА Новости, 14.04.2024
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03:40 14.04.2024 (обновлено: 03:41 14.04.2024)
https://ria.ru/20240414/sholts-1939884623.html
Шольц осудил атаку Ирана на Израиль
Шольц осудил атаку Ирана на Израиль - РИА Новости, 14.04.2024
Шольц осудил атаку Ирана на Израиль
Германия твердо стоит "на стороне Израиля" в противостоянии с Ираном, действия которого могут вызвать в регионе "пожар", заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в соцсети РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T03:40
2024-04-14T03:41
в мире
иран
израиль
сирия
олаф шольц
армия обороны израиля (цахал)
министерство обороны сша
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БЕРЛИН, 14 апр – РИА Новости. Германия твердо стоит "на стороне Израиля" в противостоянии с Ираном, действия которого могут вызвать в регионе "пожар", заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в соцсети X."Авиаудар по израильской территории, предпринятый Ираном сегодня вечером, является безответственным, и его ничем нельзя оправдать. Иран рискует вызвать региональный пожар. Мы твердо стоим на стороне Израиля и начнем обсуждать все остальное с нашими союзниками", - написал Шольц.Корпус стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed.В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше".Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.
https://ria.ru/20240414/tryudo-1939880391.html
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в мире, иран, израиль, сирия, олаф шольц, армия обороны израиля (цахал), министерство обороны сша, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, германия, обострение ситуации между ираном и израилем
В мире, Иран, Израиль, Сирия, Олаф Шольц, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Министерство обороны США, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Германия, Обострение ситуации между Ираном и Израилем
Шольц осудил атаку Ирана на Израиль

Шольц: Германия твердо стоит "на стороне Израиля" в противостоянии с Ираном

© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
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БЕРЛИН, 14 апр – РИА Новости. Германия твердо стоит "на стороне Израиля" в противостоянии с Ираном, действия которого могут вызвать в регионе "пожар", заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в соцсети X.
"Авиаудар по израильской территории, предпринятый Ираном сегодня вечером, является безответственным, и его ничем нельзя оправдать. Иран рискует вызвать региональный пожар. Мы твердо стоим на стороне Израиля и начнем обсуждать все остальное с нашими союзниками", - написал Шольц.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
Трюдо осудил атаку Ирана против Израиля
02:54
Корпус стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed.
В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше".
Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
Генсек ООН осудил атаку Ирана на Израиль
03:01
 
В миреИранИзраильСирияОлаф ШольцАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)Министерство обороны СШАООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуГерманияОбострение ситуации между Ираном и Израилем
 
 
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