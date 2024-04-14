https://ria.ru/20240414/sholts-1939884623.html

Шольц осудил атаку Ирана на Израиль

Шольц осудил атаку Ирана на Израиль - РИА Новости, 14.04.2024

Шольц осудил атаку Ирана на Израиль

Германия твердо стоит "на стороне Израиля" в противостоянии с Ираном, действия которого могут вызвать в регионе "пожар", заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в соцсети РИА Новости, 14.04.2024

2024-04-14T03:40

2024-04-14T03:40

2024-04-14T03:41

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БЕРЛИН, 14 апр – РИА Новости. Германия твердо стоит "на стороне Израиля" в противостоянии с Ираном, действия которого могут вызвать в регионе "пожар", заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в соцсети X."Авиаудар по израильской территории, предпринятый Ираном сегодня вечером, является безответственным, и его ничем нельзя оправдать. Иран рискует вызвать региональный пожар. Мы твердо стоим на стороне Израиля и начнем обсуждать все остальное с нашими союзниками", - написал Шольц.Корпус стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed.В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше".Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.

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