https://ria.ru/20240414/saldo-1939942696.html

Два человека погибли после ударов ВСУ по Херсонской области

Два человека погибли после ударов ВСУ по Херсонской области - РИА Новости, 14.04.2024

Два человека погибли после ударов ВСУ по Херсонской области

Два человека погибли после ударов ВСУ в селе Царское и городе Каховке Херсонской области, один пострадавший госпитализирован, сообщил губернатор области... РИА Новости, 14.04.2024

2024-04-14T12:10

2024-04-14T12:10

2024-04-14T22:47

специальная военная операция на украине

херсонская область

каховка

владимир сальдо

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр — РИА Новости. Два человека погибли после ударов ВСУ в селе Царское и городе Каховке Херсонской области, один пострадавший госпитализирован, сообщил губернатор области Владимир Сальдо в Telegram-канале."Из-за террористического удара боевиков (Владимира. — Прим. ред.) Зеленского по жилым домам в Каховском муниципальном округе погибли два человека: один в селе Царском, другой — в Каховке", — написал Сальдо.Также в Царском есть пострадавший, пожилой мужчина с осколочными ранениями попал в больницу, сообщил он.Накануне один человек погиб и трое были ранены в результате обстрела города Алешки.

https://radiosputnik.ru/20240414/kimakovskiy-1939920099.html

херсонская область

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херсонская область , каховка, владимир сальдо, происшествия