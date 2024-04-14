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Два человека погибли после ударов ВСУ по Херсонской области - РИА Новости, 14.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:10 14.04.2024 (обновлено: 22:47 14.04.2024)
https://ria.ru/20240414/saldo-1939942696.html
Два человека погибли после ударов ВСУ по Херсонской области
Два человека погибли после ударов ВСУ по Херсонской области - РИА Новости, 14.04.2024
Два человека погибли после ударов ВСУ по Херсонской области
Два человека погибли после ударов ВСУ в селе Царское и городе Каховке Херсонской области, один пострадавший госпитализирован, сообщил губернатор области... РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T12:10
2024-04-14T22:47
специальная военная операция на украине
херсонская область
каховка
владимир сальдо
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр — РИА Новости. Два человека погибли после ударов ВСУ в селе Царское и городе Каховке Херсонской области, один пострадавший госпитализирован, сообщил губернатор области Владимир Сальдо в Telegram-канале."Из-за террористического удара боевиков (Владимира. — Прим. ред.) Зеленского по жилым домам в Каховском муниципальном округе погибли два человека: один в селе Царском, другой — в Каховке", — написал Сальдо.Также в Царском есть пострадавший, пожилой мужчина с осколочными ранениями попал в больницу, сообщил он.Накануне один человек погиб и трое были ранены в результате обстрела города Алешки.
https://radiosputnik.ru/20240414/kimakovskiy-1939920099.html
херсонская область
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херсонская область , каховка, владимир сальдо, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Каховка, Владимир Сальдо, Происшествия
Два человека погибли после ударов ВСУ по Херсонской области

Сальдо: два человека погибли после ударов ВСУ по Каховке в Херсонской области

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр — РИА Новости. Два человека погибли после ударов ВСУ в селе Царское и городе Каховке Херсонской области, один пострадавший госпитализирован, сообщил губернатор области Владимир Сальдо в Telegram-канале.
"Из-за террористического удара боевиков (Владимира. — Прим. ред.) Зеленского по жилым домам в Каховском муниципальном округе погибли два человека: один в селе Царском, другой — в Каховке", — написал Сальдо.
Также в Царском есть пострадавший, пожилой мужчина с осколочными ранениями попал в больницу, сообщил он.
Накануне один человек погиб и трое были ранены в результате обстрела города Алешки.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьКаховкаВладимир СальдоПроисшествия
 
 
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