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Два человека погибли после ударов ВСУ по Херсонской области
Два человека погибли после ударов ВСУ по Херсонской области - РИА Новости, 14.04.2024
Два человека погибли после ударов ВСУ по Херсонской области
Два человека погибли после ударов ВСУ в селе Царское и городе Каховке Херсонской области, один пострадавший госпитализирован, сообщил губернатор области... РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T12:10
2024-04-14T12:10
2024-04-14T22:47
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херсонская область
каховка
владимир сальдо
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр — РИА Новости. Два человека погибли после ударов ВСУ в селе Царское и городе Каховке Херсонской области, один пострадавший госпитализирован, сообщил губернатор области Владимир Сальдо в Telegram-канале."Из-за террористического удара боевиков (Владимира. — Прим. ред.) Зеленского по жилым домам в Каховском муниципальном округе погибли два человека: один в селе Царском, другой — в Каховке", — написал Сальдо.Также в Царском есть пострадавший, пожилой мужчина с осколочными ранениями попал в больницу, сообщил он.Накануне один человек погиб и трое были ранены в результате обстрела города Алешки.
https://radiosputnik.ru/20240414/kimakovskiy-1939920099.html
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Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Каховка, Владимир Сальдо, Происшествия
Два человека погибли после ударов ВСУ по Херсонской области
Сальдо: два человека погибли после ударов ВСУ по Каховке в Херсонской области