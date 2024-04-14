https://ria.ru/20240414/rynki-1939913095.html

Эксперт предположил, как рынки отреагируют на атаки Ирана на Израиль

Эксперт предположил, как рынки отреагируют на атаки Ирана на Израиль - РИА Новости, 14.04.2024

Эксперт предположил, как рынки отреагируют на атаки Ирана на Израиль

Цены на золото, руду и уголь, скорее всего, будут расти на фоне атаки Ирана на Израиль, поделился мнением с РИА Новости главный стратег инвестиционной компании... РИА Новости, 14.04.2024

2024-04-14T09:12

2024-04-14T09:12

2024-04-14T09:12

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Цены на золото, руду и уголь, скорее всего, будут расти на фоне атаки Ирана на Израиль, поделился мнением с РИА Новости главный стратег инвестиционной компании "Вектор Икс" Максим Худалов. "Реакция рынков будет направлена на рост интереса к защитным активам, то есть золото, скорее всего, продолжит рост… Кроме того, подрастут в цене руда и, возможно, уголь", - прокомментировал ситуацию эксперт. Также он добавил, что поставки из России в Израиль в основном представлены углем, нефтью и цветными металлами и оцениваются в около 1 миллиарда долларов. Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР, элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, были задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed. В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше". Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.

https://ria.ru/20240414/posledstviya-1939889189.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, цены на нефть, израиль, иран, сирия, армия обороны израиля (цахал), министерство обороны сша, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, обострение ситуации между ираном и израилем