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В России приостановили авиарейсы в Израиль, Ирак и Иорданию - РИА Новости, 14.04.2024
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00:36 14.04.2024 (обновлено: 00:56 14.04.2024)
https://ria.ru/20240414/rosaviatsiya-1939866665.html
В России приостановили авиарейсы в Израиль, Ирак и Иорданию
В России приостановили авиарейсы в Израиль, Ирак и Иорданию - РИА Новости, 14.04.2024
В России приостановили авиарейсы в Израиль, Ирак и Иорданию
Рейсы российских авиакомпаний в Израиль, Ирак и Иорданию приостановлены до снятия ограничений, сообщается в Telegram-канале Росавиации. РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T00:36
2024-04-14T00:56
обострение ситуации между ираном и израилем
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
израиль
иордания
ирак
происшествия
аэрофлот
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Рейсы российских авиакомпаний в Израиль, Ирак и Иорданию приостановлены до снятия ограничений, сообщается в Telegram-канале Росавиации."Рейсы российских авиакомпаний в эти страны (или использование воздушного пространства этих стран для транзитных полетов российских авиакомпаний) приостановлены до снятия ограничений", - говорится в сообщении.Отмечается, что решение принято в связи сообщением авиационных властей NOTAM о закрытии воздушного пространства Иордании с 23:00 13 апреля до 05:00 14 апреля; Ирака с 23:45 13 апреля до 05:30 14 апреля; Израиля, с 00:30 14 апреля до 07:00 14 апреля.В пресс-службе "Аэрофлота" уточнили, что авиакомпания не выполняет рейсы над воздушными пространствами этих стран.Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила, что Иран выпустил в его сторону беспилотники. В ЦАХАЛ сообщили, что система ПВО и сами вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность.
https://ria.ru/20240414/izrail-1939865718.html
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обострение ситуации между ираном и израилем, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), израиль, иордания, ирак, происшествия, аэрофлот
Обострение ситуации между Ираном и Израилем, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Израиль, Иордания, Ирак, Происшествия, Аэрофлот
В России приостановили авиарейсы в Израиль, Ирак и Иорданию

Росавиация: в России приостановили рейсы авиакомпаний в Израиль, Ирак и Иорданию

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСамолет в небе над международным аэропортом Внуково
Самолет в небе над международным аэропортом Внуково - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Самолет в небе над международным аэропортом Внуково. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Рейсы российских авиакомпаний в Израиль, Ирак и Иорданию приостановлены до снятия ограничений, сообщается в Telegram-канале Росавиации.
"Рейсы российских авиакомпаний в эти страны (или использование воздушного пространства этих стран для транзитных полетов российских авиакомпаний) приостановлены до снятия ограничений", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что решение принято в связи сообщением авиационных властей NOTAM о закрытии воздушного пространства Иордании с 23:00 13 апреля до 05:00 14 апреля; Ирака с 23:45 13 апреля до 05:30 14 апреля; Израиля, с 00:30 14 апреля до 07:00 14 апреля.
В пресс-службе "Аэрофлота" уточнили, что авиакомпания не выполняет рейсы над воздушными пространствами этих стран.
Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила, что Иран выпустил в его сторону беспилотники. В ЦАХАЛ сообщили, что система ПВО и сами вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность.
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Обострение ситуации между Ираном и ИзраилемФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)ИзраильИорданияИракПроисшествияАэрофлот
 
 
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