https://ria.ru/20240414/rosaviatsiya-1939866665.html

В России приостановили авиарейсы в Израиль, Ирак и Иорданию

В России приостановили авиарейсы в Израиль, Ирак и Иорданию - РИА Новости, 14.04.2024

В России приостановили авиарейсы в Израиль, Ирак и Иорданию

Рейсы российских авиакомпаний в Израиль, Ирак и Иорданию приостановлены до снятия ограничений, сообщается в Telegram-канале Росавиации. РИА Новости, 14.04.2024

2024-04-14T00:36

2024-04-14T00:36

2024-04-14T00:56

обострение ситуации между ираном и израилем

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

израиль

иордания

ирак

происшествия

аэрофлот

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Рейсы российских авиакомпаний в Израиль, Ирак и Иорданию приостановлены до снятия ограничений, сообщается в Telegram-канале Росавиации."Рейсы российских авиакомпаний в эти страны (или использование воздушного пространства этих стран для транзитных полетов российских авиакомпаний) приостановлены до снятия ограничений", - говорится в сообщении.Отмечается, что решение принято в связи сообщением авиационных властей NOTAM о закрытии воздушного пространства Иордании с 23:00 13 апреля до 05:00 14 апреля; Ирака с 23:45 13 апреля до 05:30 14 апреля; Израиля, с 00:30 14 апреля до 07:00 14 апреля.В пресс-службе "Аэрофлота" уточнили, что авиакомпания не выполняет рейсы над воздушными пространствами этих стран.Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила, что Иран выпустил в его сторону беспилотники. В ЦАХАЛ сообщили, что система ПВО и сами вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность.

https://ria.ru/20240414/izrail-1939865718.html

https://ria.ru/20240414/egipet-1939866332.html

израиль

иордания

ирак

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обострение ситуации между ираном и израилем, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), израиль, иордания, ирак, происшествия, аэрофлот