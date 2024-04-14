https://ria.ru/20240414/reys-1939872318.html
Рейс Москва — Тегеран выполнит посадку в Махачкале и вернется в столицу
Рейс Москва — Тегеран выполнит посадку в Махачкале и вернется в столицу - РИА Новости, 14.04.2024
Рейс Москва — Тегеран выполнит посадку в Махачкале и вернется в столицу
Рейс "Аэрофлота" SU514 Москва - Тегеран выполнит посадку в аэропорту Махачкалы и в целях безопасности вернется в столицу, обратный рейс отменен, сообщается в... РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T01:30
2024-04-14T01:30
2024-04-14T01:30
москва
тегеран (город)
махачкала
аэрофлот
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
обострение ситуации между ираном и израилем
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Рейс "Аэрофлота" SU514 Москва - Тегеран выполнит посадку в аэропорту Махачкалы и в целях безопасности вернется в столицу, обратный рейс отменен, сообщается в Telegram-канале пресс-службы авиакомпании. Ранее Росавиация сообщила, что рейсы российских авиакомпаний в Израиль, Ирак и Иорданию приостановлены до снятия ограничений в связи с закрытием воздушного пространства в этих странах. "Рейс SU514 Москва - Тегеран за 13.04.2024 выполнит посадку в аэропорту Махачкалы. В целях обеспечения безопасности полета самолет после дозаправки вернется в Москву. Рейс SU515 Тегеран - Москва отменен. Пассажиры могут оформить вынужденный возврат денежных средств", - говорится в сообщении. Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила, что Иран выпустил в его сторону беспилотники. В ЦАХАЛ сообщили, что система ПВО и сами вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность.
https://ria.ru/20240414/livan-1939867403.html
москва
тегеран (город)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, тегеран (город), махачкала, аэрофлот, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), обострение ситуации между ираном и израилем
Москва, Тегеран (город), Махачкала, Аэрофлот, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Обострение ситуации между Ираном и Израилем
Рейс Москва — Тегеран выполнит посадку в Махачкале и вернется в столицу
Рейс SU514 Москва — Тегеран выполнит посадку в Махачкале и вернется в столицу
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Рейс "Аэрофлота" SU514 Москва - Тегеран выполнит посадку в аэропорту Махачкалы и в целях безопасности вернется в столицу, обратный рейс отменен, сообщается в Telegram-канале пресс-службы авиакомпании.
Ранее Росавиация сообщила, что рейсы российских авиакомпаний в Израиль, Ирак и Иорданию приостановлены до снятия ограничений в связи с закрытием воздушного пространства в этих странах.
"Рейс SU514 Москва - Тегеран за 13.04.2024 выполнит посадку в аэропорту Махачкалы. В целях обеспечения безопасности полета самолет после дозаправки вернется в Москву. Рейс SU515 Тегеран - Москва отменен. Пассажиры могут оформить вынужденный возврат денежных средств", - говорится в сообщении.
Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила, что Иран выпустил в его сторону беспилотники. В ЦАХАЛ сообщили, что система ПВО и сами вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность.