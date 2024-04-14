https://ria.ru/20240414/reys-1939872318.html

Рейс Москва — Тегеран выполнит посадку в Махачкале и вернется в столицу

Рейс Москва — Тегеран выполнит посадку в Махачкале и вернется в столицу - РИА Новости, 14.04.2024

Рейс Москва — Тегеран выполнит посадку в Махачкале и вернется в столицу

Рейс "Аэрофлота" SU514 Москва - Тегеран выполнит посадку в аэропорту Махачкалы и в целях безопасности вернется в столицу, обратный рейс отменен, сообщается в... РИА Новости, 14.04.2024

2024-04-14T01:30

2024-04-14T01:30

2024-04-14T01:30

москва

тегеран (город)

махачкала

аэрофлот

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

обострение ситуации между ираном и израилем

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Рейс "Аэрофлота" SU514 Москва - Тегеран выполнит посадку в аэропорту Махачкалы и в целях безопасности вернется в столицу, обратный рейс отменен, сообщается в Telegram-канале пресс-службы авиакомпании. Ранее Росавиация сообщила, что рейсы российских авиакомпаний в Израиль, Ирак и Иорданию приостановлены до снятия ограничений в связи с закрытием воздушного пространства в этих странах. "Рейс SU514 Москва - Тегеран за 13.04.2024 выполнит посадку в аэропорту Махачкалы. В целях обеспечения безопасности полета самолет после дозаправки вернется в Москву. Рейс SU515 Тегеран - Москва отменен. Пассажиры могут оформить вынужденный возврат денежных средств", - говорится в сообщении. Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила, что Иран выпустил в его сторону беспилотники. В ЦАХАЛ сообщили, что система ПВО и сами вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность.

https://ria.ru/20240414/livan-1939867403.html

москва

тегеран (город)

махачкала

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

москва, тегеран (город), махачкала, аэрофлот, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), обострение ситуации между ираном и израилем