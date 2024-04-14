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Сотрудница ПВР в Орске рассказала о работе с эвакуированными жителями - РИА Новости, 14.04.2024
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21:36 14.04.2024
https://ria.ru/20240414/pvr-1940018100.html
Сотрудница ПВР в Орске рассказала о работе с эвакуированными жителями
Сотрудница ПВР в Орске рассказала о работе с эвакуированными жителями - РИА Новости, 14.04.2024
Сотрудница ПВР в Орске рассказала о работе с эвакуированными жителями
Заместитель руководителя пункта временного размещения №35 Татьяна Шатилова рассказала РИА Новости о работе ПВР в посёлке ОЗТП спустя 9 дней после прорыва дамбы... РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T21:36
2024-04-14T21:36
орск
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
прорыв дамбы в орске
наводнения в россии — 2024
общество
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ОРСК (Оренбургская область), 14 апр - РИА Новости. Заместитель руководителя пункта временного размещения №35 Татьяна Шатилова рассказала РИА Новости о работе ПВР в посёлке ОЗТП спустя 9 дней после прорыва дамбы в Орске. "Мы начинали с матрасов, а сейчас уже они все перешли на кровати. Город помогает, - все, что нужно, какую мы помощь просим, они нам оказывают. Учителям, друг другу делаем звонок, и они из своих средств покупают и привозят", - заявила сотрудница ПВР. Она добавила, что в пункте работают волонтеры, ученики школы №17, в стенах которой разместили ПВР. "Люди приносили помощь, и потом все распределялось. Вроде как все, стараемся как можем, как понимаем сами. Потому что такой ситуации не было", - сказала Шатилова. Она уточнила, что в ПВР находятся 127 человек. В воскресенье трое уехали, их забрали родственники. "Школьников у нас 21, дошкольников 5, маломобильных 3, это которые тяжело ходят, старше 60 - 44 человека, свободные кровати - 37", - сообщила сотрудница пункта. По ее словам, люди в ПВР едят в столовой, питание у них трехразовое. Также там есть МФЦ, где оказывает помощь по оформлению документов. Туда приходят и просто местные жители, которые тоже пострадали, но не живут в ПВР. В пункт приезжает Роспотребнадзор для проверки соответствия ПВР всем нормам. Там работают 2 медика, сотрудники прокуратуры и полиции. "Были у нас именины 13 апреля, мы подарок вручили. Еще у нас 27 (апреля - ред.) именинница. Читали, что у нас есть волонтеры, которые к именинникам, которые пострадали, бесплатно ездят. Мы с ними созваниваемся", - добавила Шатилова. На следующей неделе их ученики вернутся к очным занятиям, но будут ходить на уроки в школу №23. "Эту неделю мы учились, были на дистанте, были ежедневные задания. Очень тяжело, что учителя работают и тут и там. У нас, получается, вообще рабочий день 24/7, это очень тяжело. Но мы понимаем, что, слава богу, мы хоть дома, в теплых постелях спим, хоть у себя дома. Мы это понимаем и стараемся как можем", - отметила сотрудница пункта. Прорыв дамбы в Орске произошел 5 апреля. Первый удар стихии пришелся на район Старого города, жители были эвакуированы. Власти города смогли засыпать дамбу только 11 апреля. Режим ЧС введен на всей территории области.
https://ria.ru/20240414/orsk-1940003332.html
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орск, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), прорыв дамбы в орске, наводнения в россии — 2024, общество
Орск, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Прорыв дамбы в Орске, Наводнения в России — 2024, Общество
Сотрудница ПВР в Орске рассказала о работе с эвакуированными жителями

Сотрудница ПВР рассказала о работе с эвакуированным после прорыва дамбы в Орске

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЛюди в пункте временного размещения людей, пострадавших в результате прорыва дамбы в Орске
Люди в пункте временного размещения людей, пострадавших в результате прорыва дамбы в Орске - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Люди в пункте временного размещения людей, пострадавших в результате прорыва дамбы в Орске. Архивное фото
Читать ria.ru в
ОРСК (Оренбургская область), 14 апр - РИА Новости. Заместитель руководителя пункта временного размещения №35 Татьяна Шатилова рассказала РИА Новости о работе ПВР в посёлке ОЗТП спустя 9 дней после прорыва дамбы в Орске.
"Мы начинали с матрасов, а сейчас уже они все перешли на кровати. Город помогает, - все, что нужно, какую мы помощь просим, они нам оказывают. Учителям, друг другу делаем звонок, и они из своих средств покупают и привозят", - заявила сотрудница ПВР.
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Она добавила, что в пункте работают волонтеры, ученики школы №17, в стенах которой разместили ПВР. "Люди приносили помощь, и потом все распределялось. Вроде как все, стараемся как можем, как понимаем сами. Потому что такой ситуации не было", - сказала Шатилова.
Она уточнила, что в ПВР находятся 127 человек. В воскресенье трое уехали, их забрали родственники. "Школьников у нас 21, дошкольников 5, маломобильных 3, это которые тяжело ходят, старше 60 - 44 человека, свободные кровати - 37", - сообщила сотрудница пункта.
По ее словам, люди в ПВР едят в столовой, питание у них трехразовое. Также там есть МФЦ, где оказывает помощь по оформлению документов. Туда приходят и просто местные жители, которые тоже пострадали, но не живут в ПВР. В пункт приезжает Роспотребнадзор для проверки соответствия ПВР всем нормам. Там работают 2 медика, сотрудники прокуратуры и полиции.
"Были у нас именины 13 апреля, мы подарок вручили. Еще у нас 27 (апреля - ред.) именинница. Читали, что у нас есть волонтеры, которые к именинникам, которые пострадали, бесплатно ездят. Мы с ними созваниваемся", - добавила Шатилова.
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На следующей неделе их ученики вернутся к очным занятиям, но будут ходить на уроки в школу №23. "Эту неделю мы учились, были на дистанте, были ежедневные задания. Очень тяжело, что учителя работают и тут и там. У нас, получается, вообще рабочий день 24/7, это очень тяжело. Но мы понимаем, что, слава богу, мы хоть дома, в теплых постелях спим, хоть у себя дома. Мы это понимаем и стараемся как можем", - отметила сотрудница пункта.
Прорыв дамбы в Орске произошел 5 апреля. Первый удар стихии пришелся на район Старого города, жители были эвакуированы. Власти города смогли засыпать дамбу только 11 апреля. Режим ЧС введен на всей территории области.
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ОрскФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Прорыв дамбы в ОрскеНаводнения в России — 2024Общество
 
 
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