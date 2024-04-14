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СМИ: одновременная атака БПЛА и ракетами может сбить с толку ПВО Израиля - РИА Новости, 14.04.2024
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00:49 14.04.2024
https://ria.ru/20240414/pvo-1939867798.html
СМИ: одновременная атака БПЛА и ракетами может сбить с толку ПВО Израиля
СМИ: одновременная атака БПЛА и ракетами может сбить с толку ПВО Израиля - РИА Новости, 14.04.2024
СМИ: одновременная атака БПЛА и ракетами может сбить с толку ПВО Израиля
Одновременная атака БПЛА и ракетами может сбить с толку ПВО Израиля, они могут подлететь на разных высотах, скоростях и с разных направлений, передает агентство РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T00:49
2024-04-14T00:49
в мире
израиль
обострение ситуации между ираном и израилем
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Одновременная атака БПЛА и ракетами может сбить с толку ПВО Израиля, они могут подлететь на разных высотах, скоростях и с разных направлений, передает агентство Блумберг со ссылкой на неназванного американского чиновника. "Одновременная атака дронами и ракетами может сбить с толку систему ПВО Израиля, поскольку они могут прибыть на разных скоростях, высотах и с разных направлений", - приводит агентство слова чиновника.
https://ria.ru/20240414/news-1939867669.html
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в мире, израиль, обострение ситуации между ираном и израилем
В мире, Израиль, Обострение ситуации между Ираном и Израилем
СМИ: одновременная атака БПЛА и ракетами может сбить с толку ПВО Израиля

Bloomberg: одновременная атака БПЛА и ракетами может сбить с толку ПВО Израиля

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Ракеты израильской системы Железный купол перехватывают ракеты, выпущенные из сектора Газа, в небе над Ашкелоном - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Одновременная атака БПЛА и ракетами может сбить с толку ПВО Израиля, они могут подлететь на разных высотах, скоростях и с разных направлений, передает агентство Блумберг со ссылкой на неназванного американского чиновника.
"Одновременная атака дронами и ракетами может сбить с толку систему ПВО Израиля, поскольку они могут прибыть на разных скоростях, высотах и с разных направлений", - приводит агентство слова чиновника.
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