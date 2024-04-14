https://ria.ru/20240414/pvo-1939867798.html

СМИ: одновременная атака БПЛА и ракетами может сбить с толку ПВО Израиля

СМИ: одновременная атака БПЛА и ракетами может сбить с толку ПВО Израиля - РИА Новости, 14.04.2024

СМИ: одновременная атака БПЛА и ракетами может сбить с толку ПВО Израиля

Одновременная атака БПЛА и ракетами может сбить с толку ПВО Израиля, они могут подлететь на разных высотах, скоростях и с разных направлений, передает агентство РИА Новости, 14.04.2024

2024-04-14T00:49

2024-04-14T00:49

2024-04-14T00:49

в мире

израиль

обострение ситуации между ираном и израилем

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0b/1901941819_0:163:3072:1891_1920x0_80_0_0_86bcee630a2cca2a6b783cfe64cfd662.jpg

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Одновременная атака БПЛА и ракетами может сбить с толку ПВО Израиля, они могут подлететь на разных высотах, скоростях и с разных направлений, передает агентство Блумберг со ссылкой на неназванного американского чиновника. "Одновременная атака дронами и ракетами может сбить с толку систему ПВО Израиля, поскольку они могут прибыть на разных скоростях, высотах и с разных направлений", - приводит агентство слова чиновника.

https://ria.ru/20240414/news-1939867669.html

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, израиль, обострение ситуации между ираном и израилем