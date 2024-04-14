https://ria.ru/20240414/prokudin-1939905365.html
В Херсонской области пострадала припортовая инфраструктура
В Херсонской области пострадала припортовая инфраструктура - РИА Новости, 14.04.2024
В Херсонской области пострадала припортовая инфраструктура
Припортовая инфраструктура повреждена в Херсонской области, сообщил в воскресенье назначенный украинскими властями глава областной военной администрации... РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T08:17
2024-04-14T08:17
2024-04-14T08:17
херсонская область
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/04/1876062641_0:698:2400:2048_1920x0_80_0_0_a0b1836c8ce54fc561869605814b0280.jpg
МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Припортовая инфраструктура повреждена в Херсонской области, сообщил в воскресенье назначенный украинскими властями глава областной военной администрации Александр Прокудин в Telegram-канале. Он в своем Telegram-канале сообщил, что "в регионе повреждена припортовая инфраструктура", не уточнив при этом, о каком именно объекте идет речь. Херсонская область - регион России, расположенный на левом берегу Днепра в нижнем течении, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.
https://ria.ru/20240314/kapitulyatsiya-1932984047.html
херсонская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/04/1876062641_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ac3adfa39a0d308513f0eb5df719b7c4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область
Херсонская область , Специальная военная операция на Украине
В Херсонской области пострадала припортовая инфраструктура
Глава Херсонской ОВА Прокудин заявил о повреждении припортовой инфраструктуры