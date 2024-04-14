https://ria.ru/20240414/prokudin-1939905365.html

В Херсонской области пострадала припортовая инфраструктура

В Херсонской области пострадала припортовая инфраструктура - РИА Новости, 14.04.2024

В Херсонской области пострадала припортовая инфраструктура

Припортовая инфраструктура повреждена в Херсонской области, сообщил в воскресенье назначенный украинскими властями глава областной военной администрации... РИА Новости, 14.04.2024

2024-04-14T08:17

2024-04-14T08:17

2024-04-14T08:17

херсонская область

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Припортовая инфраструктура повреждена в Херсонской области, сообщил в воскресенье назначенный украинскими властями глава областной военной администрации Александр Прокудин в Telegram-канале. Он в своем Telegram-канале сообщил, что "в регионе повреждена припортовая инфраструктура", не уточнив при этом, о каком именно объекте идет речь. Херсонская область - регион России, расположенный на левом берегу Днепра в нижнем течении, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.

https://ria.ru/20240314/kapitulyatsiya-1932984047.html

херсонская область

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херсонская область