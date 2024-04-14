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В Якутске загорелся склад магазина мебели - РИА Новости, 14.04.2024
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15:52 14.04.2024 (обновлено: 15:56 14.04.2024)
https://ria.ru/20240414/pozhar-1939976631.html
В Якутске загорелся склад магазина мебели
В Якутске загорелся склад магазина мебели - РИА Новости, 14.04.2024
В Якутске загорелся склад магазина мебели
Склад магазина мебели загорелся в городе Якутске на площади 500 квадратных метров, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по республике. РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T15:52
2024-04-14T15:56
происшествия
якутск
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЯКУТСК, 14 апр - РИА Новости. Склад магазина мебели загорелся в городе Якутске на площади 500 квадратных метров, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по республике. Пользователи соцсети в воскресенье распространили видео крупного пожара в столице региона. "В Главное управление поступило сообщение о пожаре на складе магазина мебели по улице Леваневского в городе Якутске. Предварительная площадь составляет 500 квадратных метров Пострадавших нет", - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС. Отмечается, что на тушении работают 42 человека личного состава и 8 единиц техники.
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происшествия, якутск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Якутск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Якутске загорелся склад магазина мебели

В Якутске склад магазина мебели загорелся на площади 500 "квадратов"

© МЧС Республики Саха/TelegramМесто пожара на складе мебельного магазина в Якутске. 14 апреля 2024
Место пожара на складе мебельного магазина в Якутске. 14 апреля 2024
© МЧС Республики Саха/Telegram
Место пожара на складе мебельного магазина в Якутске. 14 апреля 2024
Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 14 апр - РИА Новости. Склад магазина мебели загорелся в городе Якутске на площади 500 квадратных метров, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по республике.
Пользователи соцсети в воскресенье распространили видео крупного пожара в столице региона.
"В Главное управление поступило сообщение о пожаре на складе магазина мебели по улице Леваневского в городе Якутске. Предварительная площадь составляет 500 квадратных метров Пострадавших нет", - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС.
Отмечается, что на тушении работают 42 человека личного состава и 8 единиц техники.
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ПроисшествияЯкутскРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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