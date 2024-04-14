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Посла Ирана вызвали в МИД Иордании - РИА Новости, 14.04.2024
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20:22 14.04.2024 (обновлено: 20:36 14.04.2024)
https://ria.ru/20240414/posol-1940009778.html
Посла Ирана вызвали в МИД Иордании
Посла Ирана вызвали в МИД Иордании - РИА Новости, 14.04.2024
Посла Ирана вызвали в МИД Иордании
Посол Ирана был вызван в министерство иностранных дел Иордании после иранских ударов по Израилю, заявил глава МИД королевства Айман ас-Сафади. РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T20:22
2024-04-14T20:36
в мире
иран
иордания
обострение ситуации между ираном и израилем
израиль
айман ас-сафади
армия обороны израиля (цахал)
министерство обороны сша
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КАИР, 14 апр - РИА Новости. Посол Ирана был вызван в министерство иностранных дел Иордании после иранских ударов по Израилю, заявил глава МИД королевства Айман ас-Сафади."Министерство иностранных дел вызвало иранского посла и передало ему послание о необходимости прекращения оскорблений и сомнения в позиции Иордании", - сказал ас-Сафади телеканалу Al Mamlaka.Вооруженные силы Иордании будут реагировать на любые угрозы безопасности королевства, заявил в воскресенье иорданский премьер-министр Бишер аль-Хасауне. По его словам, средства ПВО Иордании приняли меры против некоторых летающих объектов, оказавшихся в воздушном пространстве королевства.Иранское информационное агентство Fars передавало со ссылкой на источник в вооруженных силах Ирана, что если Амман предпримет действия в связи с атакой Ирана на Израиль, то станет следующей целью.Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР, элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, были задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed.В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Иранав ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше".Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.
https://ria.ru/20240414/izrail-1939948955.html
https://ria.ru/20240402/udary-1937238403.html
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в мире, иран, иордания, обострение ситуации между ираном и израилем, израиль, айман ас-сафади, армия обороны израиля (цахал), министерство обороны сша, оон
В мире, Иран, Иордания, Обострение ситуации между Ираном и Израилем, Израиль, Айман ас-Сафади, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Министерство обороны США, ООН
Посла Ирана вызвали в МИД Иордании

Посла Ирана вызвали в МИД Иордании после ударов по Израилю

© AP Photo / Sam MednickРабота системы ПВО в небе над Иерусалимом в ночь 14 апреля 2024
Работа системы ПВО в небе над Иерусалимом в ночь 14 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
© AP Photo / Sam Mednick
Работа системы ПВО в небе над Иерусалимом в ночь 14 апреля 2024
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КАИР, 14 апр - РИА Новости. Посол Ирана был вызван в министерство иностранных дел Иордании после иранских ударов по Израилю, заявил глава МИД королевства Айман ас-Сафади.
"Министерство иностранных дел вызвало иранского посла и передало ему послание о необходимости прекращения оскорблений и сомнения в позиции Иордании", - сказал ас-Сафади телеканалу Al Mamlaka.
Изображение сгенерировано ИИ
Израилю постучали по крыше
Вчера, 12:47
Вооруженные силы Иордании будут реагировать на любые угрозы безопасности королевства, заявил в воскресенье иорданский премьер-министр Бишер аль-Хасауне. По его словам, средства ПВО Иордании приняли меры против некоторых летающих объектов, оказавшихся в воздушном пространстве королевства.
Иранское информационное агентство Fars передавало со ссылкой на источник в вооруженных силах Ирана, что если Амман предпримет действия в связи с атакой Ирана на Израиль, то станет следующей целью.
Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР, элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, были задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed.
В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Иранав ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше".
Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.
Разбор завалов на месте израильского удара по зданию в Дамаске. 1 апреля 2024 года - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
Удары по Ирану ведут Израиль к стратегическому поражению
2 апреля, 08:00
 
В миреИранИорданияОбострение ситуации между Ираном и ИзраилемИзраильАйман ас-СафадиАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)Министерство обороны СШАООН
 
 
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