https://ria.ru/20240414/posol-1940009778.html

Посла Ирана вызвали в МИД Иордании

Посла Ирана вызвали в МИД Иордании - РИА Новости, 14.04.2024

Посла Ирана вызвали в МИД Иордании

Посол Ирана был вызван в министерство иностранных дел Иордании после иранских ударов по Израилю, заявил глава МИД королевства Айман ас-Сафади. РИА Новости, 14.04.2024

2024-04-14T20:22

2024-04-14T20:22

2024-04-14T20:36

в мире

иран

иордания

обострение ситуации между ираном и израилем

израиль

айман ас-сафади

армия обороны израиля (цахал)

министерство обороны сша

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КАИР, 14 апр - РИА Новости. Посол Ирана был вызван в министерство иностранных дел Иордании после иранских ударов по Израилю, заявил глава МИД королевства Айман ас-Сафади."Министерство иностранных дел вызвало иранского посла и передало ему послание о необходимости прекращения оскорблений и сомнения в позиции Иордании", - сказал ас-Сафади телеканалу Al Mamlaka.Вооруженные силы Иордании будут реагировать на любые угрозы безопасности королевства, заявил в воскресенье иорданский премьер-министр Бишер аль-Хасауне. По его словам, средства ПВО Иордании приняли меры против некоторых летающих объектов, оказавшихся в воздушном пространстве королевства.Иранское информационное агентство Fars передавало со ссылкой на источник в вооруженных силах Ирана, что если Амман предпримет действия в связи с атакой Ирана на Израиль, то станет следующей целью.Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР, элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, были задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed.В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Иранав ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше".Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.

https://ria.ru/20240414/izrail-1939948955.html

https://ria.ru/20240402/udary-1937238403.html

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в мире, иран, иордания, обострение ситуации между ираном и израилем, израиль, айман ас-сафади, армия обороны израиля (цахал), министерство обороны сша, оон