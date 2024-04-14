https://ria.ru/20240414/portnyagin-1939942850.html

Блогеру Портнягину предъявили обвинение в неуплате налогов

Блогеру Портнягину предъявили обвинение в неуплате налогов - РИА Новости, 14.04.2024

Блогеру Портнягину предъявили обвинение в неуплате налогов

Блогеру Дмитрию Портнягину предъявили обвинение в неуплате налогов на 124 миллиона рублей, сообщил РИА Новости его адвокат Михаил Мушаилов. РИА Новости, 14.04.2024

2024-04-14T12:12

2024-04-14T12:12

2024-04-14T13:12

происшествия

дмитрий портнягин

россия

ростов-на-дону

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151695/60/1516956097_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_1667bfeb8fa00ad1ed0fc60332c96ae2.jpg

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Блогеру Дмитрию Портнягину предъявили обвинение в неуплате налогов на 124 миллиона рублей, сообщил РИА Новости его адвокат Михаил Мушаилов."Дмитрию предъявлено обвинение (в неуплате налогов и легализации доходов. — Прим. ред.). <…> Он полностью признал вину в неуплате налогов и сумму ущерба 124 миллиона рублей полностью возместил еще позавчера", — сказал собеседник агентства.Адвокат добавил, что в понедельник блогеру должны избрать меру пресечения.Портнягина задержали несколько дней назад в Ростове-на-Дону.По данным Следственного комитета, с 2018 по 2020 год Портнягин и его жена не выплатили налогов на сумму более 124 миллионов рублей. С деньгами, полученными преступным путем, они совершили финансовые операции, переведя более 91 миллиона рублей на счета третьих лиц. Из-за задержки по уплате налогов образовалась задолженность по пеням и штрафам в размере 64 миллионов рублей.Дмитрий Портнягин — блогер, бизнес-коуч, основатель Club 500, который на сайте описывается как "международный закрытый бизнес-клуб премиального уровня".

https://ria.ru/20240411/portnyagin-1939333286.html

https://ria.ru/20240402/blinovskaya-1937400870.html

россия

ростов-на-дону

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, дмитрий портнягин, россия, ростов-на-дону