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Блогеру Портнягину предъявили обвинение в неуплате налогов - РИА Новости, 14.04.2024
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12:12 14.04.2024 (обновлено: 13:12 14.04.2024)
https://ria.ru/20240414/portnyagin-1939942850.html
Блогеру Портнягину предъявили обвинение в неуплате налогов
Блогеру Портнягину предъявили обвинение в неуплате налогов - РИА Новости, 14.04.2024
Блогеру Портнягину предъявили обвинение в неуплате налогов
Блогеру Дмитрию Портнягину предъявили обвинение в неуплате налогов на 124 миллиона рублей, сообщил РИА Новости его адвокат Михаил Мушаилов. РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T12:12
2024-04-14T13:12
происшествия
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Блогеру Дмитрию Портнягину предъявили обвинение в неуплате налогов на 124 миллиона рублей, сообщил РИА Новости его адвокат Михаил Мушаилов."Дмитрию предъявлено обвинение (в неуплате налогов и легализации доходов. — Прим. ред.). &lt;…&gt; Он полностью признал вину в неуплате налогов и сумму ущерба 124 миллиона рублей полностью возместил еще позавчера", — сказал собеседник агентства.Адвокат добавил, что в понедельник блогеру должны избрать меру пресечения.Портнягина задержали несколько дней назад в Ростове-на-Дону.По данным Следственного комитета, с 2018 по 2020 год Портнягин и его жена не выплатили налогов на сумму более 124 миллионов рублей. С деньгами, полученными преступным путем, они совершили финансовые операции, переведя более 91 миллиона рублей на счета третьих лиц. Из-за задержки по уплате налогов образовалась задолженность по пеням и штрафам в размере 64 миллионов рублей.Дмитрий Портнягин — блогер, бизнес-коуч, основатель Club 500, который на сайте описывается как "международный закрытый бизнес-клуб премиального уровня".
https://ria.ru/20240411/portnyagin-1939333286.html
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происшествия, дмитрий портнягин, россия, ростов-на-дону
Происшествия, Дмитрий Портнягин, Россия, Ростов-на-Дону
Блогеру Портнягину предъявили обвинение в неуплате налогов

Блогеру Портнягину предъявили обвинение в неуплате налогов на 124 млн рублей

© Фото предоставлено пресс-службой клуба предпринимателей "Трансформатор"Дмитрий Портнягин
Дмитрий Портнягин
© Фото предоставлено пресс-службой клуба предпринимателей "Трансформатор"
Дмитрий Портнягин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Блогеру Дмитрию Портнягину предъявили обвинение в неуплате налогов на 124 миллиона рублей, сообщил РИА Новости его адвокат Михаил Мушаилов.
"Дмитрию предъявлено обвинение (в неуплате налогов и легализации доходов. — Прим. ред.). <…> Он полностью признал вину в неуплате налогов и сумму ущерба 124 миллиона рублей полностью возместил еще позавчера", — сказал собеседник агентства.
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Адвокат добавил, что в понедельник блогеру должны избрать меру пресечения.
Портнягина задержали несколько дней назад в Ростове-на-Дону.
По данным Следственного комитета, с 2018 по 2020 год Портнягин и его жена не выплатили налогов на сумму более 124 миллионов рублей. С деньгами, полученными преступным путем, они совершили финансовые операции, переведя более 91 миллиона рублей на счета третьих лиц. Из-за задержки по уплате налогов образовалась задолженность по пеням и штрафам в размере 64 миллионов рублей.
Дмитрий Портнягин — блогер, бизнес-коуч, основатель Club 500, который на сайте описывается как "международный закрытый бизнес-клуб премиального уровня".
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