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Израиль надеется на помощь США в перехвате иранских БПЛА, пишут СМИ - РИА Новости, 14.04.2024
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01:27 14.04.2024 (обновлено: 01:28 14.04.2024)
https://ria.ru/20240414/pomosch-1939872068.html
Израиль надеется на помощь США в перехвате иранских БПЛА, пишут СМИ
Израиль надеется на помощь США в перехвате иранских БПЛА, пишут СМИ - РИА Новости, 14.04.2024
Израиль надеется на помощь США в перехвате иранских БПЛА, пишут СМИ
Израиль рассчитывает на помощь США и других стран в перехвате иранских беспилотников вне израильского воздушного пространства, сообщает портал Axios со ссылкой... РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T01:27
2024-04-14T01:28
в мире
израиль
сша
иран
обострение ситуации между ираном и израилем
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Израиль рассчитывает на помощь США и других стран в перехвате иранских беспилотников вне израильского воздушного пространства, сообщает портал Axios со ссылкой на двух израильских чиновников. "Два израильски чиновника сообщили Axios, что план Израиля состоит в том, чтобы перехватывать многие беспилотники за пределами израильского воздушного пространства с помощью США и других стран", - говорится в сообщении портала. Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила, что Иран выпустил в его сторону беспилотники. В ЦАХАЛ сообщили, что система ПВО и сами вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность.
https://ria.ru/20240414/nyt-1939871877.html
израиль
сша
иран
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в мире, израиль, сша, иран, обострение ситуации между ираном и израилем
В мире, Израиль, США, Иран, Обострение ситуации между Ираном и Израилем
Израиль надеется на помощь США в перехвате иранских БПЛА, пишут СМИ

Axios: Израиль надеется на помощь США и других стран в перехвате иранских БПЛА

© AP Photo / Ariel SchalitЗенитный ракетный комплекс Patriot на севере Израиля
Зенитный ракетный комплекс Patriot на севере Израиля - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
© AP Photo / Ariel Schalit
Зенитный ракетный комплекс Patriot на севере Израиля. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Израиль рассчитывает на помощь США и других стран в перехвате иранских беспилотников вне израильского воздушного пространства, сообщает портал Axios со ссылкой на двух израильских чиновников.
"Два израильски чиновника сообщили Axios, что план Израиля состоит в том, чтобы перехватывать многие беспилотники за пределами израильского воздушного пространства с помощью США и других стран", - говорится в сообщении портала.
Запуск иранского беспилотника - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
Иран может атаковать Голанские высоты, пишут СМИ
01:24
Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила, что Иран выпустил в его сторону беспилотники. В ЦАХАЛ сообщили, что система ПВО и сами вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность.
 
В миреИзраильСШАИранОбострение ситуации между Ираном и Израилем
 
 
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