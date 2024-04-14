https://ria.ru/20240414/pomosch-1939872068.html

Израиль надеется на помощь США в перехвате иранских БПЛА, пишут СМИ

Израиль надеется на помощь США в перехвате иранских БПЛА, пишут СМИ - РИА Новости, 14.04.2024

Израиль надеется на помощь США в перехвате иранских БПЛА, пишут СМИ

Израиль рассчитывает на помощь США и других стран в перехвате иранских беспилотников вне израильского воздушного пространства, сообщает портал Axios со ссылкой... РИА Новости, 14.04.2024

2024-04-14T01:27

2024-04-14T01:27

2024-04-14T01:28

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израиль

сша

иран

обострение ситуации между ираном и израилем

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Израиль рассчитывает на помощь США и других стран в перехвате иранских беспилотников вне израильского воздушного пространства, сообщает портал Axios со ссылкой на двух израильских чиновников. "Два израильски чиновника сообщили Axios, что план Израиля состоит в том, чтобы перехватывать многие беспилотники за пределами израильского воздушного пространства с помощью США и других стран", - говорится в сообщении портала. Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила, что Иран выпустил в его сторону беспилотники. В ЦАХАЛ сообщили, что система ПВО и сами вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность.

https://ria.ru/20240414/nyt-1939871877.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, израиль, сша, иран, обострение ситуации между ираном и израилем