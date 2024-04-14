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Израиль надеется на помощь США в перехвате иранских БПЛА, пишут СМИ
Израиль надеется на помощь США в перехвате иранских БПЛА, пишут СМИ - РИА Новости, 14.04.2024
Израиль надеется на помощь США в перехвате иранских БПЛА, пишут СМИ
Израиль рассчитывает на помощь США и других стран в перехвате иранских беспилотников вне израильского воздушного пространства, сообщает портал Axios со ссылкой... РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T01:27
2024-04-14T01:27
2024-04-14T01:28
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обострение ситуации между ираном и израилем
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Израиль рассчитывает на помощь США и других стран в перехвате иранских беспилотников вне израильского воздушного пространства, сообщает портал Axios со ссылкой на двух израильских чиновников. "Два израильски чиновника сообщили Axios, что план Израиля состоит в том, чтобы перехватывать многие беспилотники за пределами израильского воздушного пространства с помощью США и других стран", - говорится в сообщении портала. Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила, что Иран выпустил в его сторону беспилотники. В ЦАХАЛ сообщили, что система ПВО и сами вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность.
https://ria.ru/20240414/nyt-1939871877.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, сша, иран, обострение ситуации между ираном и израилем
В мире, Израиль, США, Иран, Обострение ситуации между Ираном и Израилем
Израиль надеется на помощь США в перехвате иранских БПЛА, пишут СМИ
Axios: Израиль надеется на помощь США и других стран в перехвате иранских БПЛА