https://ria.ru/20240414/pogoda-1939989993.html

Москвичей предупредили об ухудшении погоды в ночь на понедельник

Москвичей предупредили об ухудшении погоды в ночь на понедельник - РИА Новости, 14.04.2024

Москвичей предупредили об ухудшении погоды в ночь на понедельник

В ночь на понедельник в Москве ожидаются кратковременный дождь и усиление ветра с порывами до 14 метров в секунду, сообщается в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 14.04.2024

2024-04-14T17:37

2024-04-14T17:37

2024-04-14T17:37

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. В ночь на понедельник в Москве ожидаются кратковременный дождь и усиление ветра с порывами до 14 метров в секунду, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "По прогнозам синоптиков, в ночь на понедельник, 15 апреля, в столице ожидаются кратковременный дождь и усиление ветра с порывами до 14 метров в секунду", - говорится в сообщении. Отмечается, что в течение всего дня 15 апреля местами ожидается дождь. Возможно усиление ветра с порывами до 20 метров в секунду. "Просим горожан быть предельно внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", - добавили в сообщении.

https://ria.ru/20240414/pogoda-1939957550.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, общество, погода