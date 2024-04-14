https://ria.ru/20240414/pogoda-1939989993.html
Москвичей предупредили об ухудшении погоды в ночь на понедельник
Москвичей предупредили об ухудшении погоды в ночь на понедельник - РИА Новости, 14.04.2024
Москвичей предупредили об ухудшении погоды в ночь на понедельник
В ночь на понедельник в Москве ожидаются кратковременный дождь и усиление ветра с порывами до 14 метров в секунду, сообщается в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T17:37
2024-04-14T17:37
2024-04-14T17:37
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. В ночь на понедельник в Москве ожидаются кратковременный дождь и усиление ветра с порывами до 14 метров в секунду, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "По прогнозам синоптиков, в ночь на понедельник, 15 апреля, в столице ожидаются кратковременный дождь и усиление ветра с порывами до 14 метров в секунду", - говорится в сообщении. Отмечается, что в течение всего дня 15 апреля местами ожидается дождь. Возможно усиление ветра с порывами до 20 метров в секунду. "Просим горожан быть предельно внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", - добавили в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, общество, погода
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Общество, Погода
Москвичей предупредили об ухудшении погоды в ночь на понедельник
В Москве в ночь на понедельник ожидаются дождь и усиление ветра