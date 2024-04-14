https://ria.ru/20240414/pogoda-1939957550.html

Москвичей предупредили о сильных дождях и заморозках

Москвичей предупредили о сильных дождях и заморозках - РИА Новости, 14.04.2024

Москвичей предупредили о сильных дождях и заморозках

На следующей неделе в Москве выпадет до 37-38 миллиметров или месячная норма осадков, возможен мокрый снег, также прогнозируется штормовой ветер и заморозки в... РИА Новости, 14.04.2024

2024-04-14T13:44

2024-04-14T13:44

2024-04-14T14:16

общество

москва

погода

евгений тишковец

московская область (подмосковье)

центр "фобос"

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. На следующей неделе в Москве выпадет до 37-38 миллиметров или месячная норма осадков, возможен мокрый снег, также прогнозируется штормовой ветер и заморозки в Подмосковье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."За четверо суток на Москву обрушится месячная норма осадков - до 37-38 миллиметров или 3-4 ведра дождевой воды на метр квадратный. Самые сильные ливни прошумят в ночь с воскресенья на понедельник (10 миллиметров), вечером в четверг (5,8 миллиметра), и ночью-утром в пятницу (18,9 миллиметра). Самый "сухой" день - во вторник", - сказал Тишковец.Он также отметил, что из-за грядущего похолодания есть вероятность того, что к дождю станет примешиваться и мокрый снег, который будет сразу таять. Это может произойти вечером в понедельник и в светлое время суток в пятницу, когда ожидается самый холодный день."В ночь на субботу местами могут вернутся заморозки: в столице - 0 - плюс 3 градуса, в Подмосковье - от минус 1 до плюс 4 градусов", - сказал Тишковец.Также, по словам синоптика, ожидаются слабые магнитные бури в воскресенье-понедельник. В середине понедельника прогнозируется штормовой ветер с порывами до 17 метров в секунду (на западе Центральной России до 17-22 метров в секунду).Синоптик отметил, что в понедельник, в тылу циклона, основные дожди прольются ночью и вечером, температура воздуха будет не выше плюс 6-11 градусов, во вторник существенных осадков не ожидается, днем - плюс 10-15 градусов, в среду наиболее интенсивные осадки прошумят ночью, в дневные часы - плюс 8-13 градусов."В четверг - во второй половине дня, с приближением североатлантического циклона, зарядят обложные дожди, днем - плюс 6-11 градусов, в пятницу, в зоне холодного фронта и тыла циклона, дождь стеной будет лить всю ночь и утро, в течение суток всего плюс 3-8 градусов, что на 5 градусов ниже климатической нормы. В субботу, "проклятье" выходных будет снято и, благодаря влиянию антициклона, распогодится, а воздух после полудня станет прогреваться до комфортных плюс 13-18 градусов. Аналогичный характер метеоусловий прогнозируется и в воскресенье", - добавил Тишковец.

https://ria.ru/20240413/pogoda-1939734379.html

https://ria.ru/20240414/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html

москва

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, погода, евгений тишковец, московская область (подмосковье), центр "фобос"