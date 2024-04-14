https://ria.ru/20240414/poezdki-1940028577.html

МИД России опроверг сообщения об ужесточении правил поездок в Туркмению

МИД России опроверг сообщения об ужесточении правил поездок в Туркмению - РИА Новости, 14.04.2024

МИД России опроверг сообщения об ужесточении правил поездок в Туркмению

МИД России и Туркменистана не ведут обсуждение ужесточения режима двусторонних поездок граждан, а ложная информация о якобы идущих дискуссиях такого плана была... РИА Новости, 14.04.2024

2024-04-14T21:03

2024-04-14T21:03

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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. МИД России и Туркменистана не ведут обсуждение ужесточения режима двусторонних поездок граждан, а ложная информация о якобы идущих дискуссиях такого плана была распространена для нанесения ущерба отношениям двух стран, заявили в МИД РФ. В сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ, отмечается, что в начале апреля в интернете появилась ложная информация об "обсуждении министерствами иностранных дел России и Туркменистана возможности приостановки выдачи виз туркменским гражданам". Среди распространителей был новостной портал, зарегистрированный в Нидерландах. Как подчеркнули в МИД, ложные сведения такого плана тиражируются с целью нанесения ущерба отношениям РФ и дружественных стран, а также в русле широкой кампании недружественных государств по разжиганию в РФ межнациональной розни на фоне теракта в "Крокус сити холле". "МИД России и МИД Туркменистана не вели и не ведут никаких обсуждений/переговоров об ужесточении режима двусторонних поездок граждан", - говорится в сообщении министерства. В МИД отметили, что только за две недели консульский отдел посольства РФ в Туркменистане выдал 566 учебных виз, а на апрель для оформления таких документов записано свыше 1000 человек, "и ни о какой приостановке данной работы речи не идет".

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