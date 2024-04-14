https://ria.ru/20240414/podpole-1939898393.html

Сальдо назвал херсонских подпольщиков мужественными людьми

Сальдо назвал херсонских подпольщиков мужественными людьми - РИА Новости, 14.04.2024

Сальдо назвал херсонских подпольщиков мужественными людьми

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал подпольщиков, работающих на оккупированной ВСУ части Херсонской области, мужественными и решительными... РИА Новости, 14.04.2024

2024-04-14T07:08

2024-04-14T07:08

2024-04-14T07:08

специальная военная операция на украине

россия

херсонская область

владимир сальдо

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал подпольщиков, работающих на оккупированной ВСУ части Херсонской области, мужественными и решительными людьми. Ранее Сальдо сообщал, что на правом берегу Днепра работает подпольное сопротивление из местных жителей "Русский Херсон". Его участники выявляют и передают координаты позиций ВСУ. "Много говорить здесь не имею права, однако считаю нужным отметить, что херсонские подпольщики - очень мужественные, сильные, решительные и умелые люди. Они достойные продолжатели дела подпольщиков херсонских организаций периода Великой Отечественной войны "Патриот Родины" и "Центр", партизанского отряда Гирского и Ладычука", - сказал Сальдо РИА Новости. По его словам, при современном развитии средств коммуникации нынешним подпольщикам, с одной стороны, проще передавать сведения своим, а с другой - больше риск. "Любая техническая ошибка может привести к провалу. Поэтому давайте пожелаем нашим героям удачи и осторожности. А всем нам - быть разумными и осмотрительными, чтобы ненароком не выдать что-нибудь из того, что может навредить нашим ребятам", - сказал губернатор. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20240414/kherson-1939881302.html

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россия, херсонская область , владимир сальдо, безопасность