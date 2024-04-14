https://ria.ru/20240414/pismo-1939887823.html

Иран не стремится к эскалации в регионе, говорится в письме Гутеррешу

Иран не стремится к эскалации в регионе, говорится в письме Гутеррешу - РИА Новости, 14.04.2024

Иран не стремится к эскалации в регионе, говорится в письме Гутеррешу

Иран не стремится к эскалации или конфликту в регионе, но в случае военной агрессии со стороны Израиля ответит более мощно и решительно, говорится в письме... РИА Новости, 14.04.2024

2024-04-14T04:32

2024-04-14T04:32

2024-04-14T04:32

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

обострение ситуации между ираном и израилем

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ООН, 13 апр - РИА Новости. Иран не стремится к эскалации или конфликту в регионе, но в случае военной агрессии со стороны Израиля ответит более мощно и решительно, говорится в письме Ирана генсеку ООН Антониу Гутеррешу. В письме отмечается, что Иран "подтверждает свою неизменную позицию о том, не что он не ищет эскалации или конфликта в регионе". Между тем "Иран без колебаний воспользуется своим неотъемлемым правом на самооборону, когда это потребуется". "Если израильский режим снова совершит какую-либо военную агрессию, ответ Ирана, несомненно, будет более мощным и решительным", - сказаоно в письме. Предостерегая от любых дальнейших военных провокаций со стороны "израильского режима, Иран подтверждает свою непоколебимую решимость защищать свой народ, национальную безопасность и интересы, суверенитет и территориальную целостность от любой угрозы или актов агрессии и реагировать на любую такую угрозу или агрессивные действия энергично и в соответствии с международным правом", говорится в письме.

https://ria.ru/20240414/malty-1939885848.html

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в мире, иран, израиль, антониу гутерреш, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, обострение ситуации между ираном и израилем