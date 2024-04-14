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Байден провел телефонные переговоры с Нетаньяху

Байден провел телефонные переговоры с Нетаньяху - РИА Новости, 14.04.2024

Байден провел телефонные переговоры с Нетаньяху

Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с израильским премьером Биньямином Нетаньяху на фоне атаки Ирана на Израиль, сообщает Белый дом. РИА Новости, 14.04.2024

2024-04-14T04:53

2024-04-14T04:53

2024-04-14T04:59

в мире

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ВАШИНГТОН, 14 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с израильским премьером Биньямином Нетаньяху на фоне атаки Ирана на Израиль, сообщает Белый дом.Ранее о разговоре двух лидеров сообщал телеканал Fox News."Сегодня вечером президент Байден поговорил по телефону с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху", - приводит пул Белого дома сообщение американской администрации.Корпус стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed.В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше".Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.

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