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Силы США на Ближнем Востоке продолжают сбивать беспилотники Ирана
Силы США на Ближнем Востоке продолжают сбивать беспилотники Ирана - РИА Новости, 14.04.2024
Силы США на Ближнем Востоке продолжают сбивать беспилотники Ирана
Силы США в ближневосточном регионе продолжают сбивать иранские беспилотники, нацеленные на Израиль, сообщил РИА Новости представитель Пентагона. РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T02:10
2024-04-14T02:10
2024-04-14T02:17
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ВАШИНГТОН, 14 апр - РИА Новости. Силы США в ближневосточном регионе продолжают сбивать иранские беспилотники, нацеленные на Израиль, сообщил РИА Новости представитель Пентагона."В соответствии с нашей непоколебимой приверженностью безопасности Израиля, силы США в регионе продолжают сбивать запущенные Ираном беспилотники, нацеленные на Израиль", - сказал агентству чиновник.Он отметил, что силы США готовы оказать дополнительную поддержку Израилю и защищать свои силы, действующие в ближневосточном регионе.Корпус стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed.В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше".Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.
https://ria.ru/20240414/siriya-1939876877.html
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Силы США на Ближнем Востоке продолжают сбивать беспилотники Ирана
Пентагон: силы США на Ближнем Востоке продолжают сбивать иранские беспилотники