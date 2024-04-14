https://ria.ru/20240414/pavodok-1940025315.html
Из-за паводка в Кургане перекрыли дорогу к одному из микрорайонов
Из-за паводка в Кургане перекрыли дорогу к одному из микрорайонов - РИА Новости, 14.04.2024
Из-за паводка в Кургане перекрыли дорогу к одному из микрорайонов
Дорогу к микрорайону Нижняя Утятка в Кургане перекрыли для автомобилистов в связи с подъемом уровня воды в реке Тобол, информирует пресс-служба горадмистрации. РИА Новости, 14.04.2024
2024-04-14T22:55
2024-04-14T22:55
2024-04-14T22:55
происшествия
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тобол (река)
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КУРГАН, 14 апр - РИА Новости. Дорогу к микрорайону Нижняя Утятка в Кургане перекрыли для автомобилистов в связи с подъемом уровня воды в реке Тобол, информирует пресс-служба горадмистрации. "С 14 апреля и до особого распоряжения подъездная дорога к микрорайону Нижняя Утятка в связи с подъемом уровня воды закрыта для движения всех видов транспорта", - говорится в сообщении. Отмечается, что решение о перекрытии трассы принято оперштабом ликвидации ЧС в связи с возросшим уровнем воды в реке Тобол и подтоплением дороги. Сейчас на трассе выставлен пост ГИБДД, если вода на дороге поднимется выше, спасателями будет организована переправа. Проезд транспорта, с помощью которого эвакуируют местных жителей, возможен, добавили в пресс-службе. Уровень воды в реке Тобол в Кургане стал резко расти в воскресенье и поднялся до 585 сантиметров, ранее, на 06.00 мск 14 апреля, он составлял на 94 сантиметра ниже нынешнего. Пик паводка в Кургане прогнозируется на 14-15 апреля. В Курганской области введен режим ЧС областного масштаба. По данным МЧС, на утро воскресенья в регионе были подтоплены 304 жилых дома и 473 приусадебных участка. Более 7,1 тысячи человек превентивно эвакуированы из-за паводка, 885 человек находятся в пунктах временного размещения.
https://ria.ru/20240410/polovode-1938907985.html
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происшествия, курган, тобол (река), курганская область, гибдд мвд рф, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024
Происшествия, Курган, Тобол (река), Курганская область, ГИБДД МВД РФ, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Наводнения в России — 2024
Из-за паводка в Кургане перекрыли дорогу к одному из микрорайонов
В Кургане из-за подъема воды в реке перекрыли дорогу к микрорайону Нижняя Утятка